Πολιτική

Μητσοτάκης για Τέμπη: διαρκής στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και διόρθωση των παθογενειών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα δοθεί το έκτακτο βοήθημα σε συνταξιούχους. Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός, στην ανασκόπηση της εβδομάδας για μια σειρά από κυβερνητικά μέτρα στήριξης και παρεμβάσεις.

Με αναφορές στην πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, την στήριξη και την ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων που υπόσχεται να είναι συνεχής, αλλά και σε μια σειρά από άλλες κυβερνητικές δράσεις αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανασκόπηση της εβδομάδας, που αναρτά κάθε Κυριακή στα social media.

Ο Πρωθυπουργός υπόσχεται πως θα αντιμετωπιστούν οι παθογένειες που κόστισαν την ζωή στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, ενώ ξεδιπλώνει και την βεντάλια μιας σειράς άλλων κυβερνητικών μέτρων και πρωτοβουλιών που έτρεξαν αυτήν την εβδομάδα.

Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πότε θα πιστωθεί το έκτακτο βοήθημα σε 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση την Πρωτοχρονιά ή η αύξηση στις συντάξεις τους ήταν μικρή, ενώ αναφέρεται και στην προκαταβολή σε συνταξιούχους στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η επικουρική σύνταξη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ακόμη λόγο για την αύξηση του κατώτατου μισθού, για το μέτρο του «Προσωπικού Βοηθού» που άρχισε να υλοποιείται, καθώς και εκείνο της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης, αλλά και σε παρεμβάσεις που αφορούν τις μεταμοσχεύσεις.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook

«Επανέρχομαι σήμερα στην Κυριακάτικη συνάντησή μας, όμως θέλω να ξεκινήσω λέγοντας, με το χέρι στην καρδιά, ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τι συνέβη στα Τέμπη και γιατί συνέβη.

Ανέλαβα και αναλάβαμε ως κυβέρνηση τις ευθύνες μας για το τραγικό δυστύχημα. Αυτό δεν αλλάζει το παρελθόν, όμως μπορεί να αλλάξει το μέλλον. Γιατί αισθάνομαι ότι πλέον είναι προσωπικό μου στοίχημα να βρούμε τη λύση για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο ποτέ.

Βλέπω αυτές τις ημέρες την απολύτως λογική αντίδραση του κόσμου για τον τόσο άδικο θάνατο 57 ανθρώπων. Ακούω και συμμερίζομαι απολύτως το ομόθυμο κοινωνικό αίτημα: να σαρωθεί επιτέλους ό,τι κρατάει την Ελλάδα πίσω, να αλλάξουμε πιο γρήγορα πιο πολλά ώστε να έχουμε μια χώρα που μας αξίζει.

Έχω την υποχρέωση να μετατρέψω αυτά τα συναισθήματα σε δημιουργική δράση. Και αυτό σκοπεύω να κάνω.

Πρωτίστως όμως, έχουμε την υποχρέωση να στηρίξουμε τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών στον Γολγοθά που ανεβαίνουν. Έχουμε ήδη ανακοινώσει σειρά οικονομικών και άλλων μέτρων, ενώ συνεχίζεται η ψυχολογική υποστήριξή τους.

Αποδίδω μεγάλη σημασία στην ψυχολογική υποστήριξη όσων επέβαιναν στο μοιραίο τρένο και των οικογενειών τους. Ο Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης Γιώργος Σταμάτης έχει αναλάβει να επικοινωνήσει ο ίδιος με όλες τις οικογένειες των θυμάτων για να τους ενημερώσει για τη γραμμή αρωγής που έχουμε δημιουργήσει ως μοναδικό σημείο επαφής τους με το κράτος (Τηλ: 210 5281131 - 210 5281251) ώστε να μην ταλαιπωρούνται με περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες για όσα δικαιούνται ως ελάχιστες παροχές. Ταυτόχρονα, εξειδικευμένο προσωπικό στη διαχείριση μαζικών καταστροφών και πένθους και επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας είναι στη διάθεσή τους όλο το 24ωρο μέσω της γραμμής 10306 για να τους συνδράμουν όπως επιθυμούν είτε με κατ’ οίκον επισκέψεις είτε μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφώνου. Και θα το κάνουν για όσο χρειαστεί. Έως σήμερα, έχουν γίνει από δύο επικοινωνίες με 45 οικογένειες που έχασαν ανθρώπους, με τους τραυματίες και με 222 από τους επιβαίνοντες. Η επαφή θα συνεχιστεί με όλους.

Παράλληλα με τη διαχείριση του συντριπτικού αυτού γεγονότος, ήταν αναγκαίο να εξακολουθήσει το κυβερνητικό έργο. Το πρώτο θέμα που έπρεπε να κλείσει ήταν η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν προχωρήσαμε στην τρίτη διαδοχική αύξησή του κατά 9,4%. Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 780 ευρώ από τα 650 ευρώ που -θυμίζω- ήταν το 2019. Δηλαδή από τότε, έχουν προστεθεί ετησίως σχεδόν τρεις επιπλέον μισθοί στο εισόδημα περίπου 600.000 εργαζομένων. Η αύξηση αυτή θα συμπαρασύρει τα επιδόματα ανεργίας καθώς και όλες τις παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Ξέρω ότι αυτή η αύξηση από μόνη της δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα, καθώς στη χώρα μας οι αμοιβές ακόμα είναι χαμηλές και τα εισοδήματα σήμερα πιέζονται από τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Ειδικά οι νέες και νέοι δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Κινηθήκαμε στα όρια των αντοχών της οικονομίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις αντέχουν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η Ελλάδα κάνει βήματα μπροστά και συγκλίνει σταδιακά με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα (στη 10η θέση πλέον μεταξύ 22 ευρωπαϊκών χωρών).

Αυτός ο κατώτατος μισθός είναι πλέον υψηλότερος και από τα προ κρίσης επίπεδα και πιστοποιεί ότι με σταθερά βήματα η χώρα μας αλλάζει και ξεφεύγει από την κατηγορία των οικονομιών φθηνού εργατικού κόστους που δεν δίνουν προοπτικές στους νέους μας. Ταυτόχρονα με την ψηφιακή κάρτα εργαζομένων και την ανεξάρτητη αρχή για την επιθεώρηση εργασίας προστατεύουμε τους εργαζόμενους και περιορίζουμε την αδήλωτη εργασία.

Αυτήν την εβδομάδα επίσης καταβλήθηκε η προκαταβολή σε 37.500 δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει 15 έτη επικουρικής ασφάλισης αλλά η επικουρική τους σύνταξη δεν έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Πρόκειται για προκαταβολή 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης των επικουρικών συντάξεων γήρατος και 50 ευρώ για επικουρικές συντάξεις λόγω αναπηρίας και χηρείας. Αξίζει πάντως να αναφέρω ότι το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου εκδόθηκαν 43.000 επικουρικές συντάξεις – σχεδόν οι μισές από όσες εκκρεμούσαν, και με αυτόν το ρυθμό θα συνεχίσουμε μέχρι να εξαλειφθούν και όλες οι εκκρεμείς επικουρικές.

Μένω στο θέμα των συνταξιούχων, καθώς προχθές καταθέσαμε στη Βουλή νομοσχέδιο για να ρυθμίσουμε και το θέμα που ανέκυψε για περίπου 1.100.000 συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς είτε δεν είδαν καθόλου αύξηση, είτε είδαν μικρή αύξηση. Έως τις 31 Μαρτίου λοιπόν, θα λάβουν εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ.

Με το ίδιο νομοσχέδιο δίνουμε νέα δυνατότητα σε όσους έχουν χάσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Μία πολύ σημαντική είδηση αυτής της εβδομάδας είναι πως ξεκίνησε το πρόγραμμα του «Προσωπικού Βοηθού» για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, σε πρώτη φάση στην Αττική και αργότερα και εκτός λεκανοπεδίου. 520 άτομα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να γίνουν προσωπικοί βοηθοί, από τους οποίους 241 έχουν ολοκληρώσει την δωρεάν ειδική επιμόρφωση ώστε να μπορούν να σταθούν δίπλα σε πολίτες με βαριά αναπηρία στους οποίους η Πολιτεία παρέχει έως 1.663 ευρώ/μήνα για την αμοιβή τους, επιπλέον των επιδομάτων και λοιπών παροχών που ήδη λαμβάνουν. Ο προσωπικός βοηθός είναι ένα αίτημα δεκαετιών. Θα αλλάξει τη ζωή των συμπολιτών μας με αναπηρία αλλά και των οικογενειών τους. Ξεκινάει σε πιλοτική μορφή, με 1.000 άτομα στην Αθήνα σε πρώτη φάση, με δεύτερο βήμα την επέκτασή του με 1.000 άτομα σε άλλες Περιφέρειες και τρίτο βήμα, το 2024 την επέκτασή του σε όλη την επικράτεια.

Παράλληλα, ξεκινά για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υλοποίηση του θεσμού της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ταχύτερη αποϊδρυματοποίηση εφήβων που φιλοξενούνται για χρόνια σε ιδρύματα και η ομαλή μετάβασή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.

Για να σας δώσω μία εικόνα: σήμερα περίπου 400 παιδιά άνω των 15 ετών ζουν σε ιδρύματα είτε επειδή τα ίδια -λόγω ηλικίας- δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε μια οικογένεια, είτε επειδή δεν επιλέγονται από υποψήφιους αναδόχους ή θετούς γονείς.

Μέχρι τώρα, τα παιδιά αυτά μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε ιδρύματα μόνο μέχρι να ενηλικιωθούν. Πλέον, η ημιαυτόνομη διαβίωση τους δίνει την δυνατότητα να διαμένουν στα διαμερίσματα μέχρι τα 26. Πρόκειται για διαμερίσματα που φιλοξενούν έως 4 άτομα, πλήρως εξοπλισμένα, αλλά και στελεχωμένα με κατάλληλο προσωπικό – κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιμελητές, φροντιστές πρόνοιας. Με αυτόν τον τρόπο, οι έφηβοι δεν έχουν μόνο ασφαλή διαμονή αλλά έχουν φροντίδα και υποστήριξη για την αυτονόμησή τους. Επίσης, στηρίζονται με ένα μηνιαίο οικονομικό βοήθημα 375 ευρώ, ενώ έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία, ψυχοκοινωνική στήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση.

Αυτή την εβδομάδα ψηφίσαμε επίσης ένα σημαντικό νόμο που στοχεύει στη βελτίωση του πλαισίου για τις μεταμοσχεύσεις στη χώρα μας και μπορεί να σώσει ζωές.

Αν και η μεταμόσχευση θεωρείται η πιο σύγχρονη θεραπευτική πράξη του 21ου αιώνα παγκοσμίως -αφού είναι η μόνη επιλογή σε καρδιακή, ηπατική και πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τη νεφρική ανεπάρκεια- δυστυχώς η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην Ευρώπη στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων, και μεταξύ των τελευταίων δέκα χωρών του δυτικού κόσμου.

Είναι άλλη μια από τις όψεις της χώρας μας που δεν μας ικανοποιεί και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι’ αυτό απευθυνθήκαμε σε μια επιτροπή διεθνώς καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», και υπό την επίβλεψη του καθηγητή Πολιτικής της Υγείας Ηλία Μόσιαλου και του καθηγητή Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων στο Imperial College του Λονδίνου και Προέδρου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταμόσχευσης Οργάνων Βασίλη Παπαλόη, που εισηγήθηκαν τις αναγκαίες αλλαγές για να αποκτήσουμε επιτέλους μια σύγχρονη εθνική πολιτική μεταμοσχεύσεων.

Αυτή την εβδομάδα αναρτήθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα». Αφορά τουλάχιστον 120.000 νοικοκυριά, και η επιδότηση φτάνει το 60% της δαπάνης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 100 εκατ. ευρώ που προέρχονται από το ΕΣΠΑ. Σκοπός του προγράμματος είναι να αντικατασταθούν παλιοί, ενεργοβόροι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες με ηλιακούς. Υπολογίζεται πως αυτό θα συμβάλει σε μείωση τουλάχιστον 210 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο, και παράλληλα θα εξασφαλίσει χρήματα στους πολίτες λόγω της μειωμένης κατανάλωσης ρεύματος.

Θα κλείσω εδώ αυτή την ανάρτηση, και θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε για να την διαβάσετε. Και να σας διαβεβαιώσω πως εργαζόμαστε για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, αλλά και για να διορθώσουμε τις παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν και που όλοι συμφωνούμε πως δεν έχουν χώρο στην Ελλάδα του αύριο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κως: Τούρκοι δίνουν δωρεάν ακτοπλοϊκά για μετάβαση σε νοσοκομείο της Αλικαρνασσού! (βίντεο)

Προσεισμικός έλεγχος: Τα κτήρια, οι προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)