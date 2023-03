Πολιτισμός

Έντι Ράμα - Ζάππειο: Έκθεση ζωγραφικής με έργα του πρωθυπουργού της Αλβανίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ασχολείται εδώ και χρόνια με τη ζωγραφική και τη γλυπτική και τα έργα του θα εκτεθούν στο Ζάππειο.





Η Αθήνα φιλοξενεί τις επόμενες μέρες τον Έντι Ράμα, με την ιδιότητα του εικαστικού καλλιτέχνη. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ασχολείται εδώ και χρόνια με τη ζωγραφική και τη γλυπτική και τα έργα του θα εκτεθούν στο Ζάππειο.

Τη Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023, θα λάβουν χώρα τα εγκαίνια Έκθεσης του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, Edi Rama, με τίτλο «Improvisations» (Ζάππειον Μέγαρον, 18:30).

Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών αποτελείται από 15 νέα έργα που υλοποιήθηκαν το 2023 ειδικά για τη συγκεκριμένη Έκθεση, 33 ζωγραφικά δημιουργήματα, καθώς και μια επιλογή κεραμικών έργων από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από την Τρίτη, 21 Μαρτίου, έως και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Προσεισμικός έλεγχος: Τα κτήρια, οι προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα

Αιτωλικό: Νεκρή από φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας καταγγέλλουν ελλείψεις σε εξοπλισμό και προσωπικό (βίντεο)