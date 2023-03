Κοινωνία

Τέμπη - Πρόεδρος ΡΑΣ: Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για “συντονισμένη δολοφονία χαρακτήρα” σε βάρος της κάνει λόγο η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, μετά το πόρισμα της ΡΑΣ για τους σταθμάρχες του ΟΣΕ και την εκπαίδευση τους.

Ανακοίνωση αναφορικά με τις εξελίξεις που ακολούθησαν την έκδοση του πορίσματος της ΡΑΣ που κάνει λόγο για ανεπαρκή εκπαίδευση των σταθμαρχών από το 2021 και ζητεί να μη στελεχώνουν κρίσιμες θέσεις οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι, εξέδωσε η πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Σε ανάρτησή της αναφέρει ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη δολοφονία χαρακτήρα στο πρόσωπό μου» και τονίζει: «θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και να κάνω ότι περνάει από τα χέρια μου για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μας στη χώρα μας με ασφάλεια και προοπτική».

«Θα υπερασπίζομαι το Δίκιο και την Αλήθεια!» τονίζει σε άλλο σημείο η πρόεδρος της ΡΑΣ.

Ολόκληρη η ανάρτησή της Προέδρου της ΡΑΣ:

«Επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη Δολοφονία Χαρακτήρα στο πρόσωπό μου.

Επειδή εργάζομαι 25 συναπτά έτη, με ήθος, σιωπηλά και αποτελεσματικά.

Επειδή από όπου και να πέρασα, ναυτιλία, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, μεταφορές, η πορεία μου και η δουλειά μου υπήρξε αψεγάδιαστη.

Επειδή οι σπουδές και οι περγαμηνές μου είναι πραγματικές και αδιαμφησβήτητες: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πειραιά, Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Μεταφορές University of Wales-Cardiff, Διδακτορικό με Άριστα του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Επειδή δεν προέρχομαι από πολιτικό ή οικονομικό τζάκι.

Επειδή είμαι γυναίκα.

Επειδή τα κατάφερα μόνη, προερχόμενη από πάμφτωχη οικογένεια, καθώς ο συγχωρεμένος πατέρας μου βοηθούσε εμπράκτως όποιον είχε ανάγκη στον τόπο του, Ζωγράφου, Φωκίδα και όχι μόνο.

Επειδή εργάστηκα και ως υπάλληλος του ΕΦΚΑ για να μεγαλώσω τα παιδιά μου.

Επειδή οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στο δημόσιο και συχνά και ιδιωτικό τομέα.

Επειδή, από όποια θέση και αν βρέθηκα προσπάθησα να διορθώσω, να δημιουργήσω, να φτιάξω ότι δεν φτιάχνεται σε ένα διαλυμένο κράτος.

Επειδή είμαι μάνα και νιώθω συντριβή για τους ανθρώπους και τα παιδιά που χάθηκαν.

Θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια και να κάνω ότι περνάει από τα χέρια μου για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά μας στη χώρα μας με ασφάλεια και προοπτική.

Θα υπερασπίζομαι το Δίκιο και την Αλήθεια!»

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Τέμπη: διαρκής στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων και διόρθωση των παθογενειών

CBS: Μετεωρολόγος λιποθύμησε στον “αέρα” (βίντεο)

Τέμπη: Μαθητές διασκεύασαν “Το φιλαράκι” και τραγουδούν για τα θύματα (βίντεο)