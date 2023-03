Κόσμος

ΗΠΑ: Δίδυμα 18 μηνών πνίγηκαν σε πισίνα (εικόνες)

Σοκ προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία. Τι αναφέρει μαρτυρία για την μοιραία κίνηση που φέρεται να έκανε η προγιαγιά τους, που πάσχει από Αλτσχάιμερ.

Σε κατάσταση σοκ η Οκλαχόμα παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά από τον τραγικό χαμό δυο παιδιών, μόλις 18 μηνών, που πνίγηκαν στην πισίνα του σπιτιού τους αφού η προγιαγιά τους, η οποία πάσχει από Αλτσχάιμερ, άφησε κατά λάθος ανοιχτή την πίσω πόρτα της οικογενειακής οικίας.

Τα δίδυμα αδέλφια, Λόκλιν και Λορελί Καλάτζο, μόλις 18 μηνών, βρέθηκαν στον πάτο της πισίνας από την 37χρονη μητέρα τους.

Σε κατάσταση σοκ, η Τζένι Καλάτζο έκανε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στα δύο μικρά παιδιά, που όμως δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο θάνατος των παιδιών επιβεβαιώθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όπου φιλοξενούνται και φωτογραφίες της οικογένειας από ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος, ένας συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε ότι η γιαγιά της μητέρας των παιδιών, που ζει με την οικογένεια και πάσχει από Αλτσχάιμερ, άφησε κατά λάθος ανοιχτή την πίσω πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα τα παιδιά να βγουν έξω και να πέσουν στο νερό.

Εικόνες πο τραβήχτηκαν από ψηλά δείχνουν την πισίνα όπου πνίγηκαν τα άτυχα νήπια γεμάτη με καταπράσινο νερό, αφού προφανώς είχε πολύ καιρό να καθαριστεί, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί άλγη.

Η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ωστόσο σε δήλωσή της αναφέρει ότι δεν φαίνεται να υπήρχε εγκληματική πρόθεση.

