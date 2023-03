Οικονομία

Η Credit Suisse απέρριψε την προσφορά της UBS

Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια διάσωσης της Credit Suisse.

Η Credit Suisse απορρίπτει την προσφορά εξαγορά της από την UBS, μετέδωσε το Bloomberg News, μετά το δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο η UBS Group έχει προσφέρει έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse ανθίσταται στην πρόταση γιατί θεωρεί ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).

Σύμφωνα με τους Financial Times, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS Group AG, προσφέρθηκε να εξαγοράσει την Credit Suisse για έως και ένα δισεκατομμύριο δολάρια με την ελβετική κυβέρνηση να σχεδιάζει να αλλάξει τη νομοθεσία της χώρας για να παρακάμψει μια ψηφοφορία των μετόχων για τη συναλλαγή.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS, πιέζεται από τις αρχές να οριστικοποιήσει οπωσδήποτε σήμερα την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse με την ελπίδα να αποφευχθούν μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.

Μερική ή ολική κρατικοποίηση

Οι ελβετικές αρχές εξετάζουν την πλήρη η μερική κρατικοποίηση της Credit Suisse κρίνοντάς την ως την μοναδική βιώσιμη επιλογή εκτός της εξαγοράς της από τον Όμιλο UBS, αναφέρει σήμερα το Bloomberg.

Η Ελβετία εξετάζει είτε την πλήρη εξαγορά της τράπεζας ή τη σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση που η UBS δεν μπορέσει να ολοκληρώσει την εξαγορά της Credit Suisse, προσθέτει το ρεπορτάζ.

