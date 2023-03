Πολιτική

Τέμπη: κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα

Τόσο η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα και το κατά πόσο λειτουργούσε, όσο και η κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, έχουν αναζωπυρώση την κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης,

Πυρά σχετικά με τις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα βερισκόταν σε λειτουργία, εξαπέλυσε ο Νίκος Παππάς.

«Μετά την ανακοίνωση του ΟΣΕ, τις δηλώσεις των εργαζομένων στον ΟΣΕ και τα αναρίθμητα ρεπορτάζ με εικόνα και ήχο από την κατεστραμμένη αίθουσα τηλεδιοίκησης, έρχονται σήμερα οι αποκαλύψεις της ιστοσελίδας ethnos.gr να καταδείξουν και αυτές τα ψέματα του κ. Γεραπετρίτη», αναφέρει ο Νίκος Παππάς.

Ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε δήλωση του αναφέρει ειδικότερα ότι «σύμφωνα με τη Δήλωση Δικτύου 2023 του ΟΣΕ, που δημοσιεύει ολόκληρη το Έθνος, η Λάρισα δεν έχει τηλεδιοίκηση από το καλοκαίρι του 2019».

Σχολιάζει πως «τα πράγματα, πλέον, είναι ξεκάθαρα. Ο κ. Γεραπετρίτης επιχείρησε να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό αλλά και το κοινοβούλιο». Ο κ. Παππάς προσθέτει ότι «δεν έχει κανένα νόημα πλέον να του απευθύνει κανείς το λόγο. Όταν αποφασίσει να μας πει μία αλήθεια ας μας ειδοποιήσει».

Νωρίτερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, είχε απαντήσει σχετικά με την κατάσταση που παρέλαβε το σιδηροδρομικό δίκτυο κατά την ανάληψη της Κυβέρνησης το 2019.

Αναλυτικά αναφέρει:

"Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή», δημοσιεύονται φωτογραφίες με την κατάσταση των σταθμών που παραδόθηκαν το 2019, με την αλλαγή της κυβέρνησης, σε σχέση με την τωρινή κατάσταση.

Προκύπτει, με ακλόνητα πειστήρια, ότι παραλήφθηκε μία διαλυμένη κατάσταση η οποία συνεχίζει να ανατάσσεται με γοργούς ρυθμούς. Δυστυχώς, το τραγικό δυστύχημα συνέβη πριν από την ολοκλήρωση των έργων που αναμένεται στο τέλος Σεπτεμβρίου με πλήρη τηλεδιοίκηση όλου του κύριου άξονα.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, θα συνεχίσει την προσπάθεια να έρθουν στο φως τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο σιδηρόδρομος και να ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο η αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του δικτύου."





