Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: νίκη για τους ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός μετρά πλέον 36 βαθμούς, με 18 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 32 βαθμούς με ρεκόρ 14-4.

Τη 12η διαδοχική νίκη του επί του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις και πέμπτη σερί στο ΟΑΚΑ, πανηγύρισε ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Basket League. Έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας πριν το τζάμπολ, η ομάδα του Πειραιά δεν είχε λόγο να... τα δώσει όλα, παρά μόνο για λόγους γοήτρου και με πρώτο σκόρερ τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη με 13 πόντους πήρε τη νίκη με 76-74 επί των «πρασίνων». Από 12 πόντους πρόσθεσαν οι ΜακΚίσικ και Κέιναν. Με 17 πόντους ο Μπέικον ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός μετρά πλέον 36 βαθμούς, με 18 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 32 βαθμούς με ρεκόρ 14-4.

Στο τέλος, πάντως και συγκεκριμένα στα 24΄΄, ο Γκριγκόνις και ο Μπέικον μείωσαν στον πόντο, (74-75), ο ΜακΚίσικ ευστόχησε σε μία βολή μετά το φάουλ του Μαντζούκα στα 21΄΄ (74-76), αλλά ο Ουίλιαμς ήταν άστοχος και ο Παπαγιάννης που πήγε για το ριμπάουντ έβγαλε την μπάλα εκτός παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 38-46, 58-59, 74-76

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τους Ουόλτερς, Λι, Μπέικον, Ουίλιαμς και Γκουντάιτις. Στην αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού ήταν οι Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 6-3 με πόντους από Μπέικον και Γκουντάιτις, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 8-0 (από Βεζένκοφ και Ουόκαπ) για το 6-11. Ο Κέιναν ήταν εύστοχος σε τρίποντο (8-14). Με το σκορ στο 10-16, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ντουέιν Μπέικον σε μια διεκδίκηση για το ριμπάουντ πάτησε με το αριστερό του πόδι πάνω στο πόδι του Τόμας Ουόκαπ και βρέθηκε στο παρκέ να σφαδάζει από τον πόνο. Ο Αμερικανός φόργουορντ γύρισε τον αριστερό του αστράγαλο και αποχώρησε υποβασταζόμενος στον πάγκο της ομάδας, αλλά επέστρεψε εν συνεχεία. Οι «πράσινοι» μείωσαν στον πόντο (15-16), εν συνεχεία, από τρίποντο του Λι και κάρφωμα του Γιώργου Παπαγιάννη. Ουόκαπ και Λι κατά σειρά πέτυχαν νέα τρίποντα (18-19), με τον Βεζένκοφ να κερδίζει το φάουλ και να ευστοχεί σε δύο βολές (18-21). Ο Μποχωρίδης με τρίποντη «βόμβα» διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (21-21).

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος στη δεύτερη περίοδο, είχε πολυφωνία στην επίθεση με τον ΜακΚίσικ να φτάνει τους 9 πόντους με 2/2 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο, τους Λαρεντζάκη και Βεζένκοφ να μετρούν επτά και τον Μπολομπόι 6 πόντους. Στον αντίποδα, ο Λι (με 11 πόντους στο α΄ μέρος) ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Παναθηναϊκός. Αρχικά, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +10 (25-35) χάρη στα τρίποντα των Πίτερς και ΜακΚίσικ, ενώ ξέφυγε και με +12 (33-45) από τρίποντο του Λαρεντζάκη. Ο Ουόλτερς απάντησε με δικό του σερί 5-0 για το 38-45, και ο ΜακΚίσικ με 1/2 βολές έκανε το 38-46, σκορ πρώτο 20αλέπτου.

Με τρεις βολές του Κέιναν, από φάουλ του Γκριγκόνις με την έναρξη της 3ης περιόδου, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +11 38-49. Ακολούθησαν δύο τρίποντα, από Μάντζουκα και Μπέικον και ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 4, 44-49. Ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις για να ξεφύγει ξανά με διψήφια διαφορά, αφού οι Κέινακ και Βεζένκοφ έκαναν το 46-56. Ο Γκουντάιτις «υπέγραψε» το πράσινο σερί 6-0 (52-56). Κι όταν ο Φαλ διαμόρφωσε το το 52-59, τα δύο τρίποντα από Μπέικον και Γκριγκόνις είχαν ως αποτέλεσμα να μειώσει στον πόντο ο Παναθηναϊκός (58-59), το οποίο ήταν και το σκορ της 3ης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός, μία ακόμη φορά προσπέρασα (58-66) με τρίποντα των Λαρεντζάκη και Πίτερς. Το 63-70 από τον Κώστα Σλούκα που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση κόντρα στον Παναθηναϊκό μετά από απουσία σε δύο ματς έδειχνε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα έφταναν σχετικά άνετα στη νίκη. Όμως, με λύσεις από τον Ντουέιν Μπέικον. στα 23.8'' για το τέλος, ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο (74-75). Η μία εύστοχη βολή του Σακίλ ΜακΚίσικ μετά από το φάουλ που κέρδισε και η άστοχη προσπάθεια του Ντέρικ Ουίλιαμς, με την μπάλα να καταλήγει εκτός παρκέ από τα χέρια του Παπαγιάννη, στέρησαν από τους «πράσινους» μία νίκη γοήτρου και χάρισαν στον Ολυμπιακό ένα δωδέκατο διαδοχικό ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους «πράσινους», αλλά και πέμπτο σερί μέσα στο ΟΑΚΑ.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Παπαπέτρου, Κάρδαρης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Ουόλτερς 5 (1), Λι 14 (2), Ουίλιαμς 2, Μπέικον 17 (3), Γκουντάιτις 10, Καλαϊτζάκης, Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης 3 (1), Καλαϊτζάκης, Γκριγκόνις 13 (1), Μάντζουκας 8 (2)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 7 (1), Κέιναν 12 (3), Φαλ 6, Βεζένκοφ 9 (1), Παπανικολάου 2, Λαρεντζάκης 13 (2), Σλούκας 3, Μπόλομποι 6, Πίτερς 6 (2), ΜακΚίσικ 12 (2)

