Νίκος Παναγιωτόπουλος: θύμα χάκερ ο Υπουργος Εθνικής Άμυνας

Τι αναφέρει ο Υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος σε ανάρτησή του σχετικά με το περιστατικό.

Επίθεση από χάκερ δέχθηκε ο προσωπικός λογαριασμός του υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο λογαριασμός του υπουργού παραβιάστηκε για λίγη ώρα όμως επανήλθε στη συνέχεια.

Τηην ενημέρωση για το περιστατικό έκανε ο ίδιος ο υπουργός μέσα από ανάρτησή του κατά την οποια αναφέρει μεταξύ άλλων: «ζητούμε συγγνώμη από πρόσωπα που ακολουθούν τον προσωπικό μου λογαριασμό στο twitter κι έχουν δεχτεί "μήνυμα αποκλεισμού". Ο λογαριασμός έπεσε θύμα κυβερνοεπίθεσης με αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν λογαριασμοί εκατοντάδων ακολούθων, χωρίς ωστόσο να εξαχθούν πληροφορίες ή δεδομένα».

Ζητούμε συγγνώμη από ακόλουθους του λογαριασμού του #ΥΕΘΑ κ. Ν. Παναγιωτόπουλου στο #Twitter κι έχουν δεχθεί «μήνυμα αποκλεισμού».

Ο λογαριασμός δέχθηκε κυβερνοεπίθεση με αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν λογαριασμοί εκατοντάδων ακολούθων, χωρίς να εξαχθούν πληροφορίες ή δεδομένα — N Panagiotopoulos (@npanagioto) March 19, 2023

