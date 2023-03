Οικονομία

Credit Suisse: “λευκός καπνός” για την εξαγορά απο την UBS

Η Ελβετική Τραπεζα αύξησε το προσφερόμενο τίμημα σε πάνω από 2 δισ. δολάρια, όπως μετέδωσαν οι Financial Times.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS συμφώνησε να εξαγοράσει την Credit Suisse ύστερα από αύξηση του προσφερόμενου τιμήματος σε πάνω από 2 δισ. δολάρια, όπως μετέδωσαν οι Financial Times. Ωστόσο καμία από τις δύο τράπεζες δεν δέχθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Η UBS θα καταβάλλει περισσότερα από 0,50 φράγκα για κάθε μετοχή της Credit Suisse, τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή στην οποία έκλεισαν οι μετοχές της τράπεζες την Παρασκευή (1,86 φράγκα), σύμφωνα πάντα με τους Financial Times.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, ανέφερε επίσης ότι η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας συμφώνησε να προσφέρει γραμμή ρευστότητας ύψους 100 δισεκ. δολαρίων στην Credit Suisse στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS, πιέζεται από τις αρχές να οριστικοποιήσει οπωσδήποτε σήμερα την εξαγορά της ανταγωνίστριάς της Credit Suisse με την ελπίδα να αποφευχθούν μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.

Πρόσωπο που έχει γνώση των συνομιλιών είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters ότι η UBS ζητούσε 6 δισεκ. δολάρια από την ελβετική κυβέρνηση προκειμένου να αγοράσει την αντίπαλό της.

Άλλη πηγή είχε σημειώσει ότι οι συνομιλίες για την εξαγορά της Credit Suisse αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια, ενώ πρόσθεσε ότι εφόσον ενωθούν οι δύο τράπεζες, ενδέχεται να καταργηθούν 10.000 θέσεις εργασίας. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελβετικών Τραπεζών έκανε σήμερα έκκληση για την άμεση δημιουργία μιας ομάδας κρούσης ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας στην Credit Suisse.

Η ελβετική κρατική ραδιοτηλεόραση SRF και άλλα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει "μια σημαντική" συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα, χωρίς να αναφερθούν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την προηγούμενη εβδομάδα. Η τράπεζα αναγκάστηκε να λάβει βοήθεια 54 δισεκ. δολαρίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από σκάνδαλα που έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.

Νωρίτερα σήμερα το Bloomberg News έγραψε ότι η Credit Suisse απέρριψε προηγούμενη πρόταση να εξαγοραστεί από την UBS προς ένα δισεκ. δολάρια, γιατί θεώρησε ότι το ποσό είναι πολύ χαμηλό και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές στην εταιρεία οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).

