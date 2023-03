Κοινωνία

Σύνταγμα: το Ιππικό έξω από τη Βουλή (βίντεο)

Το Ιππικό, μαγνήτισε τα βλέμματα των περαστικών έξω από τη Βουλή.

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα ήρθαν όσοι περνούσαν από το Σύνταγμα το βράδυ της Πέμπτης.

Πιο συγκεκριμένα, η 1η Ίλη Ιππικού, βρέθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, έξω από τη Βουλή, πραγματοποιώντας πρόβες για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Τα άλογα μεταφέρθηκαν με φορτηγά από το στρατόπεδο της Αυλώνας για να κάνουν πρόβα στο Σύνταγμα τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ενόψει της παρέλασης της 25η Μαρτίου, ενώ στη συνέχεια επέστρεψαν στη βάση τους.

