Credit Suisse: Εξαγοράστηκε από την UBS

Η συμφωνία των δύο τραπεζών ανακοινώθηκε από τις Αρχές της Ελβετίας. Τι προβλέπει.

Η UBS εξαγόρασε την Credit Suisse, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Ελβετίας, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η τράπεζα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

"Με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε λύση ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση", επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας.

Η συμφωνία για την εξαγορά περιλαμβάνει την παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ύψους 100 δισεκ. ελβετικών φράγκων προς την Credit Suisse και τη UBS.

