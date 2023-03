Αθλητικά

Formula 1 - Grand Prix Σαουδικής Αραβίας: ο Πέρες μεγάλος νικητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρχιο Πέρες «εξαργύρωσε» την pole position και θριάμβευσε στο γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας

Ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες «εξαργύρωσε» την pole position και θριάμβευσε στο γκραν πρι της Σαουδικής Αραβίας, με τη Red Bull να πανηγυρίζει το «1-2», καθώς πίσω του βρέθηκε ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εκκίνησε από τη 15η θέση.

Το σημερινό ήταν το δεύτερο «1-2» της Red Bull σε ισάριθμους αγώνες της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, με τους πιλότους, όμως να έχουν διαφορετική θέση αυτή τη φορά, καθώς στο εναρκτήριο γκραν πρι στο Μπαχρέιν είχε τερματίσει πρώτος ο Φερστάπεν.

Ο Ισπανός Φερνάντο Αλόνσο ήταν και πάλι τρίτος για την Aston Martin, με τον 41χρονο ν' ανεβαίνει στο 100ο βάθρο της καριέρας του.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Γέφυρα θα ενώσει Καλαβρία – Σικελία



Δυτική Όχθη: Πυροβολισμοί Παλαιστινίων – Ισραηλινών (εικόνες)



Νίκος Παναγιωτόπουλος: θύμα χάκερ ο Υπουργος Εθνικής Άμυνας