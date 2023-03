Αθλητικά

Άρης – ΠΑΟΚ: Νίκη με ανατροπή για τους φιλοξενούμενους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηττήθηκε στο γήπεδό του ο Άρης από τον ΠΑΟΚ, στην πρώτη αγωνιστική των play offs. Επεισόδια στον αγωνιστικό χώρο.

Πραγματοποιώντας αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Άρη με 2-1 σε ένα άκρως επεισοδιακό ντέρμπι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με υπέροχο γκολ του Λουίς Πάλμα (12') κι είχαν δύο δοκάρια στο πρώτο μέρος, αλλά οι αλλαγές του Ραζβάν Λουτσέσκου έφεραν τα πάνω-κάτω. Στέφαν Σβαμπ (68'πέν.) και Αντρίγια Ζίβκοβιτς (74') έκαναν την ανατροπή, με τους φιλοξενούμενους να αρχίζουν νικηφόρα το μίνι πρωτάθλημα των Play Off.

Το παιχνίδι, που ξεκίνησε με εξάλεπτη καθυστέρηση λόγω του εντυπωσιακού πυρο-show που είχαν ετοιμάσει οι οπαδοί των γηπεδούχων, ήταν νευρικό στα πρώτα λεπτά του. Ομαδική συνεργασία δεν μπορούσε να βγει, οπότε το ατομικό ταλέντο ήταν αυτό που θα έκανε τη διαφορά. Κι ο Πάλμα επέδειξε μπόλικη από δαύτη στο 12'. Ναι μεν ήταν τυχερός στην αρχή της φάσης, αλλά το φαλτσαριστό σουτ με το δεξί που δοκίμασε εκτός περιοχής, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Οι παίκτες του Λουτσέσκου δε χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να συνέλθουν. Ο Νέλσον Ολιβέιρα (17') αστόχησε με το αριστερό από πλάγια θέση, μετά την ωραία ενέργεια του Ντάγκλας Αουγκούστο, ενώ στο 34' ο Μάριος Σιαμπάνης πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση με το αριστερό στην κεφαλιά του Γιάννη Κάργα. Ήταν και τυχερός ο Έλληνας τερματοφύλακας αφού στην επαναφορά η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Ολιβέιρα κι επέστρεψε στην αγκαλιά του. Το... καμπανάκι αφύπνισε τους γηπεδούχους.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Κοτάρσκι να σταθεί τυχερός μα και ικανός. Στη σέντρα του Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο Χουάν Ιτούρμπε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να σταματάει στη συνέχεια τη (νέα) κεφαλιά του Βλάντιμιρ Νταρίντα. Από το κόρνερ που ακολούθησε, οι γηπεδούχοι είχαν και νέο δοκάρι, με τον Φαμπιάνο Λέισμαν να στέλνει την μπάλα στην αριστερή κάθετη δοκό της εστίας του Κοτάρσκι.

Με τριπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Λουτσέσκου προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Η τέταρτη, όμως, ο Μπράντον Τόμας, ήταν αυτός που κέρδισε πέναλτι σε μονομαχία με τον Γιάκουμπ Μπράμπετς, δίνοντας το έναυσμα για την αντεπίθεση. Πέναλτι που καταλόγισε ο Σουηδός διαιτητής Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ έπειτα από παρέμβαση του Αλβανού VARίστα Γιουτζίν Σαγιά και μετέτρεψε σε γκολ ο Σβαμπ, για το 1-1 στο 68ο λεπτό. Κι ο Αυστριακός ήταν μία εκ των αλλαγών....

Οι «ασπρόμαυροι» εκμεταλλεύτηκαν το σάστισμα των παικτών του Απόστολου Τερζή και έξι λεπτά αργότερα βρήκαν και δεύτερο γκολ. Σε συνδυασμό από τα αριστερά, ο Ράφα Σοάρες έκανε τη σέντρα, ο Σιαμπάνης δεν έδιωξε πειστικά και ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό, ουσιαστικά σε κενή εστία, έκανε το 1-2. Το παιχνίδι κάπου εκεί ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, αφού τα νεύρα έκαναν την εμφάνισή τους κι οι διακοπές ήταν συνεχείς. Στις καθυστερήσεις, πάντως, σημειώθηκε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους πάγκους των δύο ομάδων, με την Αστυνομία να αναλαμβάνει δράση και τον Λουτσέσκου να αποβάλλεται. Το σκορ δεν άλλαξε πάρα τα 16 (!!!) λεπτά καθυστερήσεων.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μια σπουδαία νίκη κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του για μια θέση στην πρώτη δυάδα, με τον Άρη να παραμένει μεν πάνω από τον έκτο Βόλο, έχοντας όμως μόλις ένα βαθμό διαφορά στη μάχη για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ-Χακίμ (Σουηδία)

Κίτρινες: Οντουμπάτζιο, Καμαρά, Φαμπιάνο - Σβαμπ, Κωνσταντέλιας, Κάργας.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Σιαμπάνης, Οντουμπάτζιο, Μαζικού (86' Πίρσμαν), Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Ετέμπο (87' Νταμπό), Νταρίντα, Πάλμα (86' Χριστοδουλόπουλος), Ματέο Γκαρσία (80' Γκρέι), Ιτούρμπε (80' Καμάτσο), Καμαρά.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κετζιόρα (46' Σοάρες), Κάργας, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Ντάντας (46' Σβαμπ), Αουγκούστο, Κωνσταντέλιας, Νάρεϊ (46' Τάισον), Α. Ζίβκοβιτς (88' Ελ Καντουρί), Ολιβέιρα (62' Τόμας).

*Οι παίκτες του Άρη μπήκαν στην αγωνιστικό χώρο με τις επετειακές εμφανίσεις για τα 109 χρόνια ιστορίας.

*Με φανέλες που έφεραν το μήνυμα «καλό ταξίδι στρατηγέ» έκαναν την εμφάνισή τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ, προς τιμήν του οπαδού Μάκη Μαυρομιχάλη (Μανάβη) που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ειδήσεις σήμερα:

Credit Suisse: Εξαγοράστηκε από την UBS



Δυτική Όχθη: Πυροβολισμοί Παλαιστινίων – Ισραηλινών (εικόνες)



Νίκος Παναγιωτόπουλος: θύμα χάκερ ο Υπουργος Εθνικής Άμυνας