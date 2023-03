Κόσμος

ΗΠΑ: αντιδράσεις για το... “κάλεσμα” Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις και ανησυχία έχει φέρει η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ προς τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν την Τρίτη.

Στελέχη των Ρεπουμπλικάνων επέκριναν σήμερα τις “πολιτικές” διώξεις εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ενδέχεται να γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εναντίον του οποίου απαγγέλλονται κατηγορίες, με τους Δημοκρατικούς να ανησυχούν από την πλευρά τους για την έκκληση του δισεκατομμυριούχου προς τους υποστηρικτές τους να διαδηλώσουν.

Το ενδεχόμενο να διωχθεί ποινικά ο Τραμπ έγινε ξαφνικά πραγματικότητα αφού εκλήθη να καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, την οποία ερευνά η εισαγγελία της Νέας Υόρκης. Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος φέρεται να έδωσε χρήματα το 2016 σε αυτή την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων προκειμένου να μην αποκαλύψει τη σχέση τους.

Χθες Σάββατο ο Τραμπ, που είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του 2024, δήλωσε ότι την Τρίτη “θα συλληφθεί” και κάλεσε τους υποστηρικτές του “να σώσουν την Αμερική” και να “διαδηλώσουν”.

Στη συνέχεια αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, με πρώτο τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι, ο οποίος κατήγγειλε τον εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης για το Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ για “κατάχρηση εξουσίας”.

Ακόμη και ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος πήρε αποστάσεις από τον Τραμπ μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, εξέφρασε τη στήριξή του προς τον Ρεπουμπλικάνο.

Οι διώξεις είναι “πολιτικά υποκινούμενες”, εκτίμησε το πρώην δεξί χέρι του Τραμπ, ο οποίος έχει επίσης φιλοδοξίες για το 2024 οπότε φροντίζει την εικόνα του. Δήλωσε “συγχυσμένος” στην ιδέα ότι ένας πρώην πρόεδρος μπορεί να διωχθεί ποινικά από αυτόν τον εισαγγελέα, “την ώρα που ένα κύμα εγκληματικότητας” σαρώνει τη Νέα Υόρκη.

“Οι Αμερικάνοι έχουν συνταγματικό δικαίωμα να συγκεντρώνονται ειρηνικά”, τόνισε ο Πενς.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους χαρακτήρισαν την υπεράσπιση του Πενς ανεύθυνη.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε “τις φιλοδοξίες του πάνω από το γενικό συμφέρον”, “καταφερόμενος εναντίον των ενδεχόμενων κυρώσεων εις βάρος του Τραμπ και υπερασπιζόμενος την έκκληση σε διαδηλώσεις”, έγραψε στο Twitter ο Άνταμ Σιφ, πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που είχε ερευνήσει την επίθεση στο Καπιτώλιο.

“Πρόκληση ασφαλείας”

“Δεν υπάρχει κανένας λόγος για διαδήλωση”, σημείωσε σήμερα η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν. “Η δικαιοσύνη ενεργεί όπως θα έπρεπε, χωρίς φόβο ή προνόμια για κανέναν”.

Χθες Σάββατο η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι είχε χαρακτηρίσει την έκκληση του Τραμπ “επικίνδυνη”.

“Θα είναι σημαντικό για τις δυνάμεις της τάξης να προσέξουν αυτές τις διαδηλώσεις και να διασφαλίσουν ότι δεν θα φτάσουν στο επίπεδο της βίας” της 6ης Ιανουαρίου, τόνισε σήμερα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζονα Μαρκ Κέλι, ο οποίος δήλωσε ανήσυχος για την κατάσταση.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Τραμπ, κάτι που θα αποδειχθεί πρόκληση για την ασφάλεια σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις μπροστά από το δικαστήριο, είτε από οπαδούς είτε από αντιπάλους του πρώην προέδρου.

Ενδεχόμενη απαγγελία κατηγοριών, κάτι πρωτοφανές για πρώην πρόεδρο, αναπόφευκτα θα προκαλέσει πολιτική έκρηξη και θα σημαδέψει την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Αν και, σύμφωνα με Αμερικανούς δημοσιογράφους, ο πρώην ένοικος του Λευκού Οίκου φοβάται για ενδεχόμενη σύλληψή του, οι ποινικές διώξεις ενδέχεται να τον ωφελήσουν συσπειρώνοντας τη βάση του.

“Ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να εκλεγεί πρόεδρος από οποιονδήποτε άλλο στις ΗΠΑ σήμερα”, εκτίμησε χθες ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, χαρακτηρίζοντας τις διώξεις “επιλεκτικές”.

Οι ποινικές διώξεις “θα δημιουργήσουν πολλή συμπάθεια για τον πρώην πρόεδρο”, σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Νιού Χάμσαϊρ Κρις Σουνούνου, ο οποίος προέβλεψε “ένα πολιτικό τσίρκο”.

Η έρευνα της εισαγγελίας αφορά την καταβολή 130.000 δολαρίων στη Στόρμι Ντάνιελς – το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ-- προκειμένου να μην αποκαλύψει τη σχέση της με τον Τραμπ. Τα χρήματα αυτά φέρεται να τα έλαβε το 2016, λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες κέρδισε ο Ρεπουμπλικάνος.

Η εισαγγελία της Νέας Υόρκης εκτιμά ότι επρόκειτο για δωροδοκία με στόχο να επηρεαστεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών, αποκρύπτοντας ντροπιαστικές πληροφορίες για τον Τραμπ, και κατά συνέπεια μια κρυμμένη δωρεά στην εκστρατεία του προέδρου, κατά παράβαση των νομοθεσιών περί εκλογικής χρηματοδότησης.

Ειδήσεις σήμερα:

James Webb: Εντυπωσιακή εικόνα από αστέρι που “πεθαίνει” (εικόνες)

Αλλαγή ώρας: Πότε αλλάζουμε τα ρολόγια μας

Ξάνθη: Τον σκότωσαν μπροστά στη γυναίκα και τα παιδιά του