Σεισμός στην Τουρκία: βίντεο από το εσωτερικό σπιτιών την ώρα της σεισμικής δόνησης

Στιγμές από τον φονικό "χορό των ρίχτερ" στην Τουρκία, κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας.

Σοκαριστικές είναι οι στιγμές που βίωσαν οι πολίτες της Τουρκίας με τους φονικούς σεισμούς στη χώρα να έχουν αφήσει πίσω τους πάνω από 50000 νεκρούς.

Οι συγκλονιστικές στιγμές αυτές, από τα εσωτερικά των σπιτιών, έχουν αποτυπωθεί σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Για κάποιους ανθρώπους, αυτές οι στιγμές που έχουν καταγραφεί από κυκλώματα κάμερας, ήταν και οι τελευταίες.

Αρχικά το έδαφος φαίνεται να σείεται, στη συνέχεια τα έπιπλα σταδιακά μετακινούνται από τις θέσεις τους, ώσπου οι τοίχοι αρχίζουν να καταρρέουν με τα τούβλα και τα μπετά να πέφτουν και να καταπλακώνουν εκατοντάδες εργαζομένους και ενοίκους σπιτιών, με αποτέλεσμα να βρουν ακαριαίο θάνατο κάτω από τα συντριμμια.

