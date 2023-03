Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: λευκή ισοπαλία στο αθηναϊκό ντέρμπι

Μετά από έναν αγώνα γεμάτο κάρτες... και ένταση, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, έφυγαν χωρίς γκολ από το γήπεδο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε, έφυγε με ισοπαλία 0-0 εναντίον της ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα και παραμένει στην κορυφή της Super League στην πρεμιέρα των Play Off. Οι «πράσινοι» άντεξαν στην πίεση της Ένωσης και έτσι το πρωτάθλημα έγινε ακόμα πιο συναρπαστικό αφού οι τέσσερις πρώτοι της βαθμολογίας «συνωστίζονται» σε απόσταση πέντε βαθμών.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε όπως ήταν αναμενόμενο. Δηλαδή σε χαμηλό τέμπο με τον Παναθηναϊκό να μην επιτρέπει στην ΑΕΚ να «πιάσει» το γνωστό της ρυθμό που καθηλώνει κάθε αντίπαλο στο «σπίτι της». Μια συνταγή δοκιμασμένη με επιτυχία και στο αντίστοιχο ματς της κανονικής σεζόν, άσχετα αν οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

Χωρίς αλλαγές σε σχέση με την ήττα (1-3) από τον Ολυμπιακό παρατάχθηκε η ΑΕΚ, με τον Αλμέιδα να θεωρεί ότι εκείνο το ματς ήταν μια κακή παρένθεση. Στο πρώτο ημίχρονο, πάντως, η Ένωση δεν απείλησε καθόλου παρά μόνο στην εκπνοή. Στο 44΄ ο Ρότα με εξαιρετικό «ένα-δύο» με τον Πινέδα βρέθηκε σε θέση για γκολ, «άδειασε» τον Μάγκνουσον και πλάσαρε με το αριστερό άουτ, για να χάσει κλασσική ευκαιρία. Νωρίτερα, κάποια μακρινά σουτ των Αραούχο, Γκατσίνοβιτς δεν ανησύχησαν τον Μπρινιόλι στην προσπάθειά του να κρατήσει για 17η φορά ανέπαφη την εστία του στην εφετινή σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του υστερούσε στην τελική πάσα (απόντος και του Μπέρναρντ ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο) και έτσι δεν προβλημάτισε τον Αθανασιάδη. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δικαίως διαμαρτύρονται για χέρι του Άμραμπατ στο 41΄ το οποίο υπέδειξε ο διαιτητής, όμως δεν έδειξε την (καθαρή) κίτρινη κάρτα, που θα ήταν η δεύτερη για τον Μαροκινό.

Ο Αλμέιδα προστάτευσε την ομάδα του αντικαθιστώντας τον άμεσα, στο β΄ ημίχρονο, που ξεκίνησε με μία απίστευτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Αρχικά ο Μαντσίνι και ο Ιωαννίδης είδαν τον Αθανασιάδη να σταματάει τις προσπάθειές τους και στη συνέχεια το σουτ του Τσέριν από το ύψος του πέναλτι πέρασε ελάχιστά άουτ. Η ΑΕΚ «απάντησε» με δύο καλές στιγμές του Γιόνσον στο 47΄ και στη συνέχεια ανέλαβε πρωτοβουλία και κατά διαστήματα άσκησε έντονη πίεση στους φιλοξενούμενους. Όσο περνούσε η ώρα, γινόταν ολοένα και πιο εμφανές ότι θα ήταν ματς της μίας ευκαιρίας, του ενός γκολ.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκε ο Τσοκάι με απευθείας κόκκινη για μαρκάρισμα στον Πινέδα, σε φάση που ελέγχθηκε από τον VAR. Στο 90+10΄ ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ, όμως ο VAR πήρε την απόφαση πίσω και έτσι το ματς έληξε χωρίς τέρματα.

Διαιτητής: Νίκολ Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο)

Κίτρινες: Άμραμπατ, Αραούχο – Πέρεθ, Κουρμπέλης, Μπρινιόλι

Κόκκινη: Τσοκάι (90+8΄)

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (70΄ Σιντιμπέ), Μήτογλου, Μουκουντί (81΄ Μουκουντί), Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Άμραμπατ (46΄ Τσούμπερ), Γιόνσον (70΄ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (70΄ Ελίασον), Πινέδα, Αραούχο

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβαν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Χουάνκαρ, Μάγκνουσον, Σένκεφελντ, Τσέριν (65΄ Μπερνάρντ), Ρούμπεν Πέρεθ, Κουρμπέλης (88΄ Τσοκάι), Παλάσιος, Μαντσίνι (65΄ Κλεϊνχέισλερ), Ιωαννίδης (80΄ Βέρμπιτς)

* Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε στη μνήμη του Μίμη Παπαϊωάννου. Οι φίλοι της ΑΕΚ απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό άσο που έφυγε από τη ζωή, με συνθήματα όπως «Μίμη ζεις, για πάντα ΑΕΚτζής». Εντυπωσιακό το «κορεό» με κίτρινες καρτέλες και μία τεράστια εικόνα του Παπαϊωάννου, ενώ σε πανό αναγραφόταν το δίστιχο: « «Τον Στέλιο πήρε ο Θεός βράχο στην άμυνα του, μα του έλειπε ένας κεραυνός και σ’ ήθελε κοντά του». Επίσης, ο πυλώνας πάνω στον οποίο απεικονίζεται ο σπουδαίος επιθετικός της δεκαετίας του 1970 ήταν ο μοναδικός φωτισμένος από την αρχή του αγώνα.

