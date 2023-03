Κοινωνία

Τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Τραγικό θάνατο για τον άνδρα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Η Αστυνομία διεξάγει προανάκριση για το τροχαίο.



Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» με έναν νεκρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Κυριακής, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν επί της Λεωφόρου Μεσογείων, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα πεζό που προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να δώσει εξηγήσεις.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.