Credit Suisse: Η εξαγορά από την UBS και η συντονισμένη δράση από τις κεντρικές τράπεζες

Συντονισμένες επιχειρήσεις των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου μετά την εξαγορά της Credit Suisse. Τι δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Ελβετίας, του Καναδά, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσαν συντονισμένη δράση για να βελτιώσουν την πρόσβαση στην ρευστότητα και για να καθησυχάσουν τις αγορές εν μέσω κρίσης εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα.

Η συντονισμένη αυτή δράση ανακοινώνεται αμέσως μετά την αναγγελία της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS σε μία επιχείρηση που ενορχηστρώθηκε από την ελβετική κυβέρνηση με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν σήμερα και θα συνεχισθούν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Fed.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ χαιρέτισε την «ταχεία αντίδραση» των ελβετικών αρχών, που διευκόλυναν την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS λέγοντας ότι οι αποφάσεις «θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των όρων ευταξίας της αγοράς»

Οι αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν επίσης την διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζοντας ότι «ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης είναι ανθεκτικός, με στέρεες θέσεις ως προς την κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα».

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν και ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζέρομ Πάουελ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS δίνοντας παράλληλα την διαβεβαίωση ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τις ελβετικές αρχές σήμερα για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και Fed. «Το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό ως προς την κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα και το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό», προσθέτουν.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Fed ήταν «σε στενή επαφή» με τους διεθνείς τους ομολόγους για να υποστηρίξουν την επιχείρηση της εξαγοράς.

Στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τις ενέργειες των ελβετικών αρχών για την διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS και διαβεβαίωσε ότι ο βρετανικό τραπεζικό σύστημα είναι «ασφαλές».

«Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει τις ενέργειες των ελβετικών αρχών προς διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ. «Η Τράπεζα της Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι το τραπεζικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλές, υγιές και κεφαλαιοποιημένο», έγραψε επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας.

