Γαλλία: Ο Μακρόν αντιμέτωπος με δυο προτάσεις μομφής

Η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει δύο προτάσεις μομφής. Η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ευχήθηκε η επίμαχη μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης, η οποία είναι πιθανόν να υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία σήμερα, «να ολοκληρώσει την δημοκρατική της πορεία με σεβασμό προς όλους».

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ευχή του το κείμενο για τις συντάξεις να μπορέσει να ολοκληρώσει την δημοκρατική του πορεία με σεβασμό προς όλους», αναφέρεται σε μήνυμα της Γαλλικής Προεδρίας προς το AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων).

Η γαλλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει σήμερα δύο προτάσεις μομφής, η απόρριψη των οποίων από τους βουλευτές θα μεταφρασθεί αυτομάτως σε έγκριση της μεταρρύθμισης που αυξάνει το όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 χρόνια.

