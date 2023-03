Κόσμος

Ισραήλ – δικαστική μεταρρύθμιση: “Βήμα” πίσω από τον Νετανιάχου

«Στροφή» φαίνεται πως κάνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, μετά από μήνες πρωτοφανών διαδηλώσεων στη χώρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σήμερα πιο διαλλακτικός σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνησή του, μια εμφανή υποχώρηση έπειτα από περισσότερους από δύο μήνες πρωτοφανών διαδηλώσεων στη χώρα και τις ανησυχίες των δυτικών του εταίρων.

Καθώς διαθέτει την πλειοψηφία στην Κνεσέτ, ο Νετανιάχου εμφανιζόταν αποφασισμένος να επικυρώσει το πακέτο των μεταρρυθμίσεων πριν το διάλειμμα στις εργασίες του κοινοβουλίου, στις 2 Απριλίου. Όμως πλέον οι περισσότερες θα συζητηθούν μετά τις 30 Απριλίου, όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι συνεδριάσεις, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός συνασπισμός.

Η μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου περιορίζει σημαντικά την εξουσία του Ανώτατου Δικαστηρίου και επιτρέπει στα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού να διορίζουν δικαστές. Εξάλλου το πιο αμφιλεγόμενο άρθρο της μεταρρύθμισης δίνει τη δυνατότητα στην Κνεσέτ να ακυρώνει κάποιες αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία 61 βουλευτών σε σύνολο 120.

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι αυτό είναι απαραίτητο ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ των βουλευτών και μιας «ανεξάρτητης» δικαιοσύνης, την οποία όμως ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει «πανίσχυρη», καθώς κατηγορεί το Ανώτατο Δικαστήριο ότι είναι πολιτικοποιημένο.

Σύμφωνα με τους επικριτές του, το νομοσχέδιο ενέχει τον κίνδυνο παρέκκλισης προς ένα μοντέλο δημοκρατίας α λα ουγγρικά.

Στη σημερινή του ανακοίνωση ο κυβερνητικός συνασπισμός χρησιμοποίησε πιο ήπια γλώσσα σε σχέση με αυτή που χρησιμοποιείται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στις 4 Ιανουαρίου, όμως τόνισε ότι θα εξακολουθήσει να ελέγχει την εξουσία των δικαστών που συμμετέχουν στο πάνελ το οποίο εγκρίνει τους διορισμούς και να χρησιμοποιεί ένα «αυτόματο βέτο», όπως το χαρακτήρισε, στις προτάσεις για τους διορισμούς.

Παράλληλα η ανακοίνωση ανέφερε ότι έγιναν και άλλες τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο, στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κνεσέτ χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις οποίες αλλάζει ο τρόπος επιλογής των δικαστών.

Ο Νετανιάχου ζήτησε εξάλλου από την αντιπολίτευση να αναθεωρήσει τη στάση της, αφού έχει δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρει τις ψηφοφορίες στην Κνεσέτ και ενθάρρυνε τις διαδηλώσεις.

«Τείνουμε το χέρι προς όλους όσοι νοιάζονται πραγματικά για την εθνική ενότητα και επιθυμούν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του κυβερνητικού συνασπισμού.

