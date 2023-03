Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη - Σκέρτσος: Απόδοση ευθυνών μέχρι τέλους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Επικρατείας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το δυστύχημα στα Τέμπη και την απόδοση ευθυνών. Τι είπε για τις αλλαγές στο Δημόσιο, αλλά και ενδεχόμενο συνεργασιών στις εκλογές.



Για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη και την απόδοση ευθυνών αλλά και την κατάσταση στο Δημόσιο μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Όπως είπε σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, «θα πρέπει να φτάσουμε στην απόδοση ευθυνών μέχρι τέλους», ενώ σημείωσε ότι έχουν αποδοθεί ποινικές ευθύνες σε ανθρώπους που φέρεται να έφταιξαν, «όμως δεν είναι μόνο αυτοί».

Σχετικά με την πολιτική ευθύνη ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα την ανέλαβε ο Κώστας Καραμανλής. «Έγινε μια εθνική τραγωδία και ανέλαβε την ευθύνη, όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε και πρόσθεσε ότι το δυστύχημα στα Τέμπη είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού συστήματος στο Δημόσιο.

«Έγιναν περικοπές το 2015 στον σιδηρόδρομο. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες κι αυτό θα εξεταστεί», ανέφερε ακόμα ο κ. Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι γνώριζαν την κατάσταση στον σιδηρόδρομο και είχαν εξασφαλίσει χρηματοδότη για την αναβάθμιση του.

Ανέφερε ακόμα ότι θα πρέπει να φανεί ποιος υποστηρίζει την αξιολόγηση και την διαφάνεια, υπογράμμισε ότι «ο τυφλός θυμός κρατά καθηλωμένη την χώρα» και επισήμανε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που έφερε ανθρώπους από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο.

Έστρεψε τα βέλη του και στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μεταθέτει και να αποσπά στελέχη της σε πολιτικά και κομματικά γραφεία.

«Να δούμε βήμα βήμα τι δεν έχει πάει καλά. Αν δεν κάνουμε αυτό δεν θα φτάσουμε στον πυρήνα των προβλημάτων», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος, τονίζοντας ότι σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για αξιολόγηση η αντιπολίτευση έχει βρεθεί απέναντι.

«Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αλλαγή νοοτροπίας σε επίπεδο δημόσιας διοίκησης», είπε και ανέφερε ότι δεν πρέπει να υποκύπτουμε στον μηδενισμό. «Είναι εύκολο μέσα στον θυμό και τον πόνο μας να λειτουργούμε μηδενιστικά».

«Χρειαζόμαστε περισσότερη αξιολόγηση και επιτελικότητα. Ένα κράτος που να λειτουργεί και διαφάνεια Στον ΟΣΕ δεν συνέβη αυτό και γι’ αυτό αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι θέλει την αλλαγή στο κράτος και το κάνει όσο πιο αποφασιστικά μπορεί», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Επικρατείας.

Παράλληλα, τόνισε ότι όποιος έχει ευθύνη γι’ αυτό το δυστύχημα δεν μπορεί να κάθεται ήσυχα στην καρέκλα του. «Θα φτάσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε. Σχολιάζοντας αναφορές ότι υπουργοί μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη «κρύφτηκαν» ο κ. Σκέτσος σημείωσε ότι «σε τέτοιες στιγμές ο καθένας πρέπει να έχει το θάρρος και να βγει να πει πώς έχουν τα πράγματα».

« Αν θα πάμε μπροστά ή πίσω είναι το διακύβευμα των εκλογών», τόνισε και πρόσθεσε ότι η στροφή σε αντισυστημική ψήφο πάει την χώρα πίσω.

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών ο υπουργός Επικρατείας είπε ότι ο πρωθυπουργός πιστεύει στις συνεργασίες. «Το ζήτημα των συνεργασιών παραμένει στο τραπέζι», ανέφερε, σημειώνοντας ωστόσο ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα των εκλογών.

Για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σκέτσος είπε χαρακτηριστικά «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αλλάξει δεν είναι στην φύση του να υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό του κράτους».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πατέρας κλειδώθηκε με τα δύο παιδιά του σε αυτοκίνητο με δύο φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Triple double ο Giannis, ανίκητο το Μιλγουόκι