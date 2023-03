Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη - Ράπτη: Ειδικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι είναι διαθέσιμοι για υποστήριξη

Για το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης σε συγγενείς θυμάτων και σε ανθρώπους που επέβαιναν στο τρένο μίλησε η υφυπουργός Υγείας.



Για το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης σε συγγενείς θυμάτων και σε ανθρώπους που επέβαιναν στην μοιραία αμαξοστοιχία στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Όπως είπε ψυχολόγοι έχουν επικοινωνήσει με 222 επιβαίνοντες, με 55 οικογένειες που σχετίζονται με τα θύματα και έχουν αποσταλεί sms.

Επίσης τόνισε ότι η γραμμή 10306 λειτουργεί όλο το 24ωρο και μπορεί όποιος θέλει να ζητά βοήθεια.

Σημείωσε ότι το υπουργείο Υγείας από την πρώτη στιγμή είχε στα χέρια του την λίστα των επιβαινόντων και απαντώντας στο ότι πολλοί από τους συγγενείς θυμάτων λένε ότι δεν έλαβαν κανένα τηλεφώνημα ανέφερε ότι «πιθανόν κάποιοι να μην ήταν στην λίστα των επιβαινόντων του τρένου»

Ανέφερε ακόμα ότι μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα από το νοσοκομείο της Λάρισας έγιναν πάνω από 400 επαφές και ψυχολόγοι στήριξαν ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί, ενώ στην συνέχεια εστάλησαν και sms σε όσους έφυγαν από το νοσοκομείο.

Τόνισε, επίσης ότι υπάρχουν 24 κλινικές σε όλη την χώρα που μπορούν να παράσχουν βοήθεια.

Με αφορμή την παρέμβαση του Δημήτρη Πλακιά, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του έχασαν τρία παιδιά, και οποίος υποστήριξε ότι κανένας δεν επικοινώνησε μαζί του, πέραν του sms, η κ. Ράπτη απάντησε ότι όπως την ενημέρωσαν με τον κ. Πλακιά έχουν επικοινωνήσει ψυχολόγοι και τους είπε ότι δεν θέλει να μιλήσει με κανέναν.

