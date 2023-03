Οικονομία

Credit Suisse: “Βουτιά” της μετοχής της – Οι αντιδράσεις των χρηματιστηρίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες αντιδράσεις μετά την εξαγορά της ελβετικής τράπεζας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Με απώλειες ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενώ η μετοχή της Credit Suisse κατέγραψε βουτιά άνω του 60% μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της τράπεζας από τη UBS.

Στις 10:10 ώρα Ελλάδας, το Παρίσι υποχώρησε 0,83%, η Φρανκφούρτη κατέγραψε πτώση 1,06% και το Λονδίνο σημείωσε απώλειες 1,01%.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,8%.

Η μετοχή της Credit Suisse κατακρημνίστηκε με απώλειες 62,3%, ενώ η μετοχή της UBS σημείωσε πτώση 8,8%.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ – δικαστική μεταρρύθμιση: “Βήμα” πίσω από τον Νετανιάχου

Τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Εαρινή ισημερία: Ξεκινά επίσημα η άνοιξη