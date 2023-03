Πολιτισμός

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: “Αφηγήσεις ψυχής” στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (εικόνες)

Η εκδήλωσε έγινε παρουσία του Dr. Αντώνιου Αυγερινού, πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου, καθώς και εθελοντών και φίλων του ΕΕΣ.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διοργάνωσε με τεράστια επιτυχία στην κατάμεστη αίθουσα Banquet του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, εκδήλωση με θέμα: «Αφηγήσεις ψυχής», παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού και πλήθους εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου, καθώς και εθελοντών και φίλων του Ε.Ε.Σ.

Η εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ αφορούσε την αναπαράσταση ιστοριών και αφηγήσεων εθελοντών και ωφελούμενων των Υπηρεσιών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Η δραματοποιημένη παρουσίαση των ιστοριών και αφηγήσεων υλοποιήθηκε από το Κέντρο Δραματικής Έκφρασης και Θεραπείας «Παλμός», ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από το μουσικοσυνθέτη και σολίστ, Γιώργο Χατζηνάσιο.

Στην εκδήλωση του Ε.Ε.Σ. απηυθύναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης κ. Γιώργος Σταμάτης, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και η Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κα Βούλα Πατουλίδου. Άπαντες εξήραν το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ιδιαίτερα αυτό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ, επισημαίνοντας ότι θα σταθούν αρωγοί σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Ελλάδος.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιος Αυγερινός, προσέφερε τιμητική πλακέτα στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και σολίστ, Γιώργο Χατζηνάσιο για την έμπρακτη υποστήριξή του στο έργο του Ε.Ε.Σ.

