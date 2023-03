Life

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Εξοργισμένος με τις ρατσιστικές επιθέσεις σε παιδιά ποδοσφαιρικής ομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλευρό μιας μικρής ποδοσφαιρικής ομάδας από το Μπράντφορντ στέκεται ο Γουίλιαμ



Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ στέκεται στο πλευρό μιας μικρής ποδοσφαιρικής ομάδας από το Μπράντφορντ όταν έμαθε για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκαν οι παίκτες και οι προπονητές της.

Συγκεκριμένα η αγγλική ομάδα Alpha United Juniors, αποκάλυψε τον περασμένο Νοέμβριο, ότι επί σειρά ετών, παίκτες ηλικίας μόλις επτά ετών δέχονταν χυδαίες προσβολές, ακόμη και βίαιες απειλές από τις εξέδρες του γηπέδου.

«Ο ρατσισμός και η κακοποίηση δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Η αποτρόπαια συμπεριφορά πρέπει να σταματήσει τώρα και όλοι οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», έγραψε ο πρίγκιπας σε επιστολή του προς την ομάδα αφού επικοινώνησε πρώτα με την FA (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγγλίας), σύμφωνα με το Sky News.

Ο Μοχάμεντ Ουαχίντ (Mohammed Waheed) ο οποίος ίδρυσε τον σύλλογο νέων πριν από δέκα χρόνια, ήταν απελπισμένος με την κατάσταση που δημιουργήθηκε και όπως είναι λογικό έχει επηρεάσει και την ομάδα. Eίπε ότι απευθύνθηκε στο παλάτι αφού προηγουμένως είχε στείλει επιστολή στην FA, χωρίς όμως να πάρει κάποια απάντηση.

Οπως αναφέρει το Ηello είναι γνωστή η μεγάλη αγάπη του πρίγκιπα για το ποδόσφαιρο την οποία έχει μεταδώσει και στα τρία του παιδιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πατέρας κλειδώθηκε με τα δύο παιδιά του σε αυτοκίνητο με δύο φιάλες υγραερίου (βίντεο)

Τροχαίο στην Λεωφόρο Μεσογείων: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Μπακς - Αντετοκούνμπο: Triple double ο Giannis, ανίκητο το Μιλγουόκι