Οικονόμου για Τέμπη: Μέχρι τέλους η διερεύνηση για την αλήθεια

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. Τα Τέμπη, ο κατώτατος μιθσός και αλλαγές στη Μύκονο.

«Η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσηλωμένη στη διττή δέσμευση που ανέλαβε μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πρώτον, να συμβάλει στον βαθμό που την αφορά έτσι ώστε η διερεύνηση να φθάσει μέχρι τέλους και να μάθουν οι πολίτες όλη την αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεύτερον, να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου, όπως επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην ξαναγίνει ποτέ στη χώρα μας κάτι ανάλογο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Όλα αυτά θα βοηθήσουν την ελληνική κοινωνία να εκλογικεύσει και να διαχειριστεί τα βαθιά και βαριά αισθήματα που δημιούργησε η τραγωδία αυτή», πρόσθεσε.

Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως άμεση προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των συγγενών των θυμάτων και των τραυματιών και εξήγησε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά οικονομικών και άλλων μέτρων ενώ συνεχίζεται η ψυχολογική υποστήριξή τους.

«Ταυτόχρονα εργαζόμαστε για τη σταδιακή επανεκκίνηση των σιδηροδρόμων με απόλυτη ασφάλεια και αναπτύσσουμε κάθε αναγκαία πρωτοβουλία έτσι ώστε το σύστημα τηλεδιοίκησης να εγκατασταθεί πλήρως και να λειτουργήσει το ταχύτερο δυνατόν», τόνισε.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συγκρότηση και λειτουργία νέου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων στον ΟΣΕ, με τη συμμετοχή της ΕΛΑΣ, της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, καθώς επίσης και της Hellenic Trains.

«Στόχος, όπως τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι αφενός να επιτηρούνται καλύτερα όλα τα συστήματα ασφαλείας και αφετέρου να προχωρήσει με πολύ γοργά βήματα η αναβάθμιση όλων των προδιαγραφών ασφαλείας του σιδηροδρομικού μας δικτύου, έτσι ώστε να βελτιωθεί συνολικά η εμπιστοσύνη των πολιτών στον σιδηρόδρομο. Μεθαύριο, Τετάρτη, εκκινεί σταδιακά η λειτουργία των τρένων και ανά πενθήμερο θα προστίθενται και νέες γραμμές, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη ανάπτυξη πριν από το Πάσχα», επεσήμανε. Υπογράμμισε ότι έμφαση δίνεται σε συγκεκριμένα θέματα ασφαλείας, όπως η πυρασφάλεια, η πυρανίχνευση και η πιστή τήρηση του κανονισμού κυκλοφορίας τονίζοντας τι θα προβλέπεται ειδικά για τις σήραγγες.

Ο κ. κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι θα υπάρξει στελέχωση των σταθμών με δύο σταθμάρχες, μείωση της ταχύτητας σε τμήματα του δικτύου που δεν καλύπτονται από σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, στελέχωση των προαστιακών συρμών με δύο μηχανοδηγούς και έναν συνοδό, στελέχωση των Intercity που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τρεις συνοδούς έναντι των δύο που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια μίλησε για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση, συνεπής στις δεσμεύσεις της, προχωρά στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, κατά 9,4%, που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου. Εξήγησε ότι έτσι ο βασικός μεικτός μισθός θα ανέλθει τα 780 ευρώ, αυξημένος κατά 20% σε σύγκριση με τα 650 ευρώ που ήταν το 2019. «Αν συνυπολογιστούν τα δώρα και το επίδομα άδειας, ο κατώτατος μισθός με αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώνεται στα 910 ευρώ ή 152 ευρώ τον μήνα περισσότερα σε σχέση με αυτά που ήταν το 2019», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κατά τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης έχουν προστεθεί ετησίως σχεδόν τρεις επιπλέον μισθοί στο εισόδημα περίπου 585.000 εργαζομένων που αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό.

Ακόμη, είπε ότι η νέα αύξηση θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μία σειρά από επιδόματα και παροχές που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο επίδομα ανεργίας που διαμορφώνεται στα 479 ευρώ τον μήνα από 438 ευρώ που ήταν προηγουμένως.

Όπως συμπλήρωσε, με τη νέα αύξηση η Ελλάδα ανεβαίνει στη 10η θέση μεταξύ των 22 χωρών-μελών της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό, από τη 13η θέση προηγουμένως. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, ανεβαίνει στη 13η θέση από τη 18η.

Σε αυτό το σημείο ανέφερε ως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η δραστική μείωση της ανεργίας σε σχέση με το 2019 συνοδεύεται και με καλύτερες αποδοχές συνολικά για τους εργαζόμενους.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ αλλά και με την ΕΛΣΤΑΤ, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 12,4% σε σχέση με το 2019. Οι εργαζόμενοι, δηλαδή, αμείβονται καλύτερα», τόνισε.

Ο κ. Οικονόμου αναγνώρισε, επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ότι η νέα αύξηση δεν καλύπτει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της χώρας μας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών αλλά σίγουρα προσφέρει μία πολύ σημαντική ανακούφιση, καθιστά αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο ανθεκτικούς, κυρίως στη συγκυρία που ζούμε τώρα. Δηλώνει, όμως, όπως επεσήμανε, και την πρόθεση της κυβέρνησης να αναβαθμίσει και να αυξήσει τους μισθούς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης, επανέλαβε ότι την επόμενη τετραετία ο μεγάλος στόχος είναι η σύγκλιση των μισθών στον μέσο όρο των δυναμικότερων οικονομιών της Ευρώπης.

«Όπως μειώσαμε τους φόρους κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας, στη δεύτερη, με τη δύναμη της λαϊκής εντολής, θα προχωρήσουμε στην αύξηση των μισθών», υπογράμμισε.

Ακολούθως, μίλησε για το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή, με το οποίο η κυβέρνηση δίνει συνέχεια στο μεταρρυθμιστικό έργο της και παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση ενός νέου πακέτου στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προβλέψεις του νομοσχεδίου και στη συνέχεια μίλησε για την εφαρμογή του θεσμού της ημιαυτόνομης διαβίωσης για άτομα 15 ετών και πάνω, που διαβιούν σήμερα σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας.

Τέλος, αναφέρθηκε στην τροπολογία που θα κατατεθεί σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ενέργειας, η οποία έχει σκοπό την αναστολή οικοδομικών αδειών για εκτός σχεδίου περιοχές της Μυκόνου.