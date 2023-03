Life

Μπρους Γουίλις: Τα πρώτα γενέθλια μετά τη διάγνωση με αφασία (βίντεο)

Ένα τρυφερό βίντεο μοιράστηκε η πρώην σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Ντέμι Μουρ, με τους ακολούθους της στα social media.

Τα πρώτα του γενέθλια μετά τη διάγνωση της αφασίας γιόρτασε ο Μπρους Γουίλις με την σύζυγό του, την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ και τα πέντε τους παιδιά.

Ο 68χρονος πλέον Γουίλις δέχθηκε τις ευχές και τις αγκαλιές των παιδιών του, που όλοι μαζί του τραγούδησαν το «Happy Birthday».

Το βίντεο τράβηξε και ανήρτησε στο Instagram η Ντέμι Μουρ, σύζυγος του Μπρους Γουίλις από το 1987 έως το 2000. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρεις κόρες, μία εκ των οποίων μάλιστα φαίνεται πως είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

Παρούσα ήταν και η νυν σύζυγος του ηθοποιού, Χέμινγκ Γουίλις, με την οποία έχει ακόμα δύο παιδιά.

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη διάγνωση του ηθοποιού του Χόλυγουντ με αφασία, ενώ τον περασμένο μήνα η οικογένειά του ανακοίνωσε πως έχει εξελιχθεί σε μία μορφή άνοιας, με διαταραχή της ομιλίας του.

