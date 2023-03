Κόσμος

Τσαβούσογλου για Κατεχόμενα: Eργαζόμαστε για την επιστροφή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων της περιοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι μετά την αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, η Άγκυρα δεν θα μπορεί να απαιτήσει διακοπή των σχέσεων του Καϊρου με Αθήνα ή Λευκωσία.

«Η ιδιότητα του παρατηρητή της ‘τδβκ΄ στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών διαφέρει από τις άλλες στο ότι συμμετέχει με το ‘συνταγματικό’ της όνομα», υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι μετά την αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, η Άγκυρα δεν θα μπορεί να απαιτήσει διακοπή των σχέσεων του Καϊρου με Αθήνα ή Λευκωσία.

Όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ανατολού, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε είπε ότι «η ένταξη της ‘τδβκ’ στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ξεκίνησε με το καθεστώς της ιδιότητας μέλους παρατηρητή όπως και στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας». Πρόσθεσε ότι υπάρχει διαφορά στην ιδιότητα του παρατηρητή της ‘τδβκ’ στον Οργανισμό Ισλαμικών Κρατών επειδή συμμετέχει με το ‘συνταγματικό’ της όνομα».

"Η ‘τδβκ’ συμμετείχε επίσης στη συνάντηση. Η σημαία ήταν επίσης εκεί. Ο Πρόεδρος της ‘τδβκ’ (Ερσίν Τατάρ) παρευρέθηκε στη συνάντηση. Ο ‘υπουργός εξωτερικών’ της ‘τδβκ’ Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ήρθε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών.Ο Πρόεδρός μας (Ερντογάν) τόνισε επίσης στη Νέα Υόρκη, τόνισε και στη συνάντηση εκείνη την ημέρα, ότι πλέον εργαζόμαστε για την αναγνώριση της ‘τδβκ’, στην πραγματικότητα εργαζόμαστε για την επιστροφή στην ‘τδβκ’ των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων της» είπε χαρακτηριστικά.

Για τη συνάντησή του με τον ομόλογό του της Αιγύπτου Σαμέχ Σούκρι, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε: «Είχαμε μια ωραία συνάντηση, ήταν μια ανοιχτή και ειλικρινής συνάντηση». Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι «η αιγυπτιακή πλευρά θέλει οι τουρκικές εταιρείες να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην Αίγυπτο». «Το εμπόριο μας έχει πλησιάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Λόγω των εισαγωγών LNG, το υπόλοιπο είναι κάπως υπέρ τους, αλλά δεν παραπονιόμαστε γι' αυτό», ανέφερε.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε ότι η Τουρκία θέλει να συνάψει μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία LNG και είπε: «Χάρη στους τερματικούς μας σταθμούς LNG, αυτή τη στιγμή εξάγουμε φυσικό αέριο σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε χώρες των Βαλκανίων. Επομένως, το αιγυπτιακό αέριο μπορεί να εξαχθεί σε τρίτες χώρες μέσω Τουρκίας. Η τελευταία συμφωνία που έγινε ήταν της BOTAS με την Bulgarian Gaz. Μάλιστα θέλουμε να υπογράψουμε ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο LNG. Κάναμε μια τέτοια πρόταση», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη Λιβύη και τη συμφωνία περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ο Τσαβούσογλου είπε: «Η συμφωνία για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας που συνάψαμε με τη Λιβύη δεν είναι εναντίον της Αιγύπτου. Η συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα δεν είναι επίσης εναντίον μας. Σε αυτήν τη συμφωνία, όταν ακόμη οι σχέσεις με την Αίγυπτο ήταν ψυχρές, η αιγυπτιακή σεβάστηκε τα όρια της υφαλοκρηπίδας μας», σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, ο Τσαβούσογλου δήλωσε ότι οι χώρες μπορούν να συνάψουν συμφωνία υδρογονανθράκων με οποιαδήποτε χώρα, προσθέτοντας ότι η Αίγυπτος αντιτάχθηκε σε αυτή τη συμφωνίαμε το επιχείρημα ότι «η σημερινή κυβέρνηση στη Λιβύη έχει λήξει και δεν μπορεί να υπογράψει συμφωνία γιατί δεν είναι πλέον νόμιμη». «Δεν λέει ότι η υπογεγραμμένη συμφωνία είναι εναντίον τους. Το θέμα με το οποίο ενοχλείται η Αίγυπτος, είναι η παρουσία μας εκεί, κάτι που έθετε από την αρχή». Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανέφερε ότι η παρουσία της Τουρκίας εκεί δεν αποτελεί απειλή για την Αίγυπτο. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ υποστήριξε πως αν στο μέλλον υπογραφεί συμφωνία με την Αίγυπτο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία, αυτό θα είναι υπέρ της Αιγύπτου και δεν θα υπάρξει τίποτα εναντίον της Τουρκίας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «μετά την αποκατάσταση των σχέσεων με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, η Τουρκία δεν θα μπορεί να απαιτήσει ‘διακόψτε τις σχέσεις σας με άλλες χώρες (όπως την Ελλάδα και την ‘Ε/κ διοίκηση’). Αλλά αν εδώ υπάρξει συνεργασία, δεν θα απεμπολήσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας. Το λέμε σε όλους αυτό. Ακόμη και αν όλοι συνεργαστούν μαζί μας, με τον ίδιο τρόπο λέμε δίκαιο διαμοιρασμό».

Ο Τσαβούσογλου υπογράμμισε ότι η Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο που προτείνει ο Πρόεδρος Ερντογάν στην ΕΕ θα είναι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα για δίκαιη κατανομή και πρόσθεσε: «Εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για την ηρεμία των σχέσεών μας με την Ελλάδα, ειδικά μετά από αυτόν τον σεισμό. Με άλλα λόγια, οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο ή οι σχέσεις των άλλων μαζί τους δεν πρέπει να είναι εναλλακτική. Και εκείνοι να έχουν καλές σχέσεις και με μας να έχουν καλές σχέσεις».

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Ιατροδικαστής: Τα τραύματα από το δρεπάνι δεν μπορούσαν από μόνα τους να προκαλέσουν θάνατο

Πέθανε ο Σπύρος Σημίτης

Δολοφονία - Ξάνθη: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό