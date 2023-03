Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: φοβάται τη νοθεία η αντιπολίτευση

Ποια μέτρα προτείνει η αντιπολίτευση για την αποφυγή νοθείας στις κάλπες στις εκλογές της Τουρκίας.

Φόβους για νοθεία στις εκλογές της 14ης Μαϊου εκφράζει η αντιπολίτευση της Τουρκίας και ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει κάθε είδους φαινόμενο στις κάλπες.

Τη φόρμουλα των δύο άτομων πάνω από κάθε κάπλη την ημέρα των εκλογών προωθεί η αντιπολίτευση για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν παρατυπίες, όπως μεταδίδουν τουρκικά αντιπολιτευτικά μέσα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Γίνεται επίσης ειδική εργασία για τις σεισμόπληκτες περιοχές όπου πολλοί αγνοούμενοι εξακολουθούν να είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Όπως ανακοίνωσαν θα παρακολουθούν στενά τις υπογραφές των εκλογέων συγκρίνοντάς τις με προηγούμενα πρακτικά εκλογών.

Οι δήμαρχοι Κων/πολης και Άγκυρας, Ιμάμογλου και Γιαβάς αντίστοιχα, απήυθυναν έκκληση για "ασφάλεια στις κάλπες".

Μάλιστα ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε: «Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν γάτες στου σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας». Στην ουσία υπονοούσε την διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος που είχε γίνει στο παρελθόν κατά την καταμέτρηση των ψήφων και αποδόθηκε σε γάτα που μπήκε σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

