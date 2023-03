Κοινωνία

Μετρό Πειραιά: Παρέμβαση Ντογιάκου μετά από δημοσίευμα για εισροή θαλασσινού νερού

Τι απαντά η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σχετικά με την κατασκευή και συντήρηση του έργου.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος διέταξε προκαταρκτική εξέταση, την οποία παρήγγειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά παντός υπευθύνου για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου στη γραμμή μετρό του Πειραιά.

Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσε δημοσίευμα για εισροή θαλασσινού νερού από το λιμάνι και ειδικότερα μεταξύ των σταθμών Πειραιά και Δημοτικό Θέατρο, ενώ παράλληλα έχουν καταγραφεί ακόμη 390 βλάβες και αστοχίες τους τελευταίους μήνες στα νέα τμήματα του μετρό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δημοσίευμα, η εισροή υδάτων έγινε αντιληπτή στο σιδηροδρομικό τούνελ για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω έντονης δυσοσμίας στο σημείο.

Τα λιμνάζοντα ύδατα, εκτός από την δυσοσμία, άρχισαν να προκαλούν έντονη οξείδωση σε διάφορα μεταλλικά στοιχεία της σιδηροδρομικής επιδομής, σε σιδηροτροχιές, στρωτήρες, αλλαγές τροχιάς κλπ. ενώ μετά από παρακολούθηση του προβλήματος αναδείχθηκαν και πρόσθετες αστοχίες ακόμη και στην σκυροδέτηση.

Το δημοσίευμα παραπέμπει επίσης σε υπηρεσιακά έγγραφα 19 σελίδων, όπου καταγράφονται 391 συγκεκριμένες βλάβες και αστοχίες που εμφανίστηκαν σε όλο το νέο δίκτυο (Αγία Μαρίνα-Πειραιάς), στο χρονικό διάστημα που ξεκινά από τον Ιούλιο του 2022 έως το τέλος του περασμένου χρόνου.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ: Απόλυτα αξιόπιστο και ασφαλές το έργο της επέκτασης του Μετρό στον Πειραιά

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σχολιάζει ότι οι Διεθνείς Προδιαγραφές κατασκευής σηράγγων ΜΕΤΡΟ δεν αποκλείουν την πιθανή, περιορισμένης έκτασης, παρουσία υγρασιών, ενώ ταυτόχρονα ο σταθμός «Πειραιάς» είναι στεγανός

Η απάντηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αναλυτικά:

«Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Το τμήμα της σήραγγας στην περιοχή του σταθμού «Πειραιάς», στο οποίο πρόσφατα εμφανίστηκαν μικρές διαρροές νερού με μορφή «στραγγιδίων», κατασκευάστηκε το καλοκαίρι του 2017. Το έργο παραδόθηκε για χρήση στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ στις 07.10.22.

Προ της έναρξης της λειτουργίας του τμήματος της επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό «ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ουδέποτε είχαν παρατηρηθεί διαρροές σε αυτό το τμήμα, ούτε οξειδώσεις στις τροχιές και όλες οι μετρήσεις που διενεργήθηκαν βρέθηκαν εντός των επιτρεπτών ορίων.

Εμφανίστηκαν μετά την έναρξη της λειτουργίας και αμέσως η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ζήτησε από τον Ανάδοχο, μέσω διαδοχικών επιστολών, να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Επισημαίνεται ότι οι Διεθνείς Προδιαγραφές κατασκευής σηράγγων ΜΕΤΡΟ δεν αποκλείουν την πιθανή, περιορισμένης έκτασης, παρουσία υγρασιών, ενώ ταυτόχρονα ο σταθμός «Πειραιάς» είναι στεγανός.

Το θέμα των διαρροών στη σήραγγα έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και έχουν ήδη γίνει επεμβάσεις αφαίρεσης των όποιων οξειδώσεων και διαβρώσεων στις σιδηροτροχιές, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν έθεταν προβλήματα λειτουργικότητας και ασφάλειας του ΜΕΤΡΟ. Σήμερα η σιδηροτροχιά και η ηλεκτροφόρος τροχιά έχουν πλήρως αποκατασταθεί, χωρίς να παρατηρούνται νέες διαρροές ή επανεμφάνιση οξειδώσεων.

Κατά τα λοιπά οι όποιες βλάβες αναφέρονται από την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. δεν είναι ασυνήθεις στην έναρξη λειτουργίας τέτοιων σύνθετων έργων όπως το Μετρό, είναι επουσιώδεις και αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατό από την Ανάδοχο Κοινοπραξία, στο πλαίσιο της εγγύησης του Έργου, υπό την επίβλεψη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα ασφάλειας στη λειτουργία του συστήματος.

Καταλήγοντας, το φαινόμενο των περιορισμένης έκτασης διαρροών και οξειδώσεων που εμφανίστηκε μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου και οι όποιες επουσιώδεις βλάβες αναφέρονται από την ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. αντιμετωπίζονται εγκαίρως και επιτυχώς. Το έργο της επέκτασης του Μετρό στον Πειραιά είναι απόλυτα αξιόπιστο και ασφαλές σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. διαθέτει εμπειρία πάνω από τριάντα χρόνια στην κατασκευή έργων Μετρό, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια και την λειτουργικότητα των υποδομών της».

