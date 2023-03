Life

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους τη Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποδέχεται στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Γεωργία Καλτσή. Η όμορφη πρωταθλήτρια ξιφασκίας σε αμαξίδιο, που έκανε και τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, εντυπωσιάζει με τη δύναμη της ψυχής της, περιγράφει τους «αγώνες» ζωής που κατάφερε να κερδίσει και με χαμόγελο μοιράζεται τα αισιόδοξα σχέδιά της για το μέλλον. Μεταξύ άλλων, θυμάται το τραγικό δυστύχημα που άλλαξε τη ζωή της για πάντα, τη «μάχη» που έδωσε με την «ανύπαρκτη» πιθανότητα να επιζήσει και την ημερομηνία που την «κυνηγάει» μέχρι σήμερα. Με ποιον τρόπο την βοήθησαν οι γονείς της, ώστε να μην «απομονωθεί»; Πώς βιώνει την καθημερινότητά της, κινούμενη με το αμαξίδιο; Γιατί δεν χρειάστηκε να κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για την εμπειρία της ως πρωταγωνίστρια της σειράς «Στα 4», που προβάλλεται στο ΑΝΤ1+, και εξηγεί τους λόγους που της «κολλάει» τόσο πολύ αυτός ο ρόλος.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Αναστασία Τσιλιμπίου. Η ταλαντούχα ηθοποιός, με το «αγγελικό πρόσωπο», μοιράζεται στιγμές από την καλλιτεχνική της πορεία, από τα πρώτα της «παιδικά» βήματα στην τηλεόραση μέχρι και τις συνεργασίες της με καταξιωμένους συναδέλφους. Ποια γνώμη έχει διαμορφώσει για τους Τούρκους, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Κιοσέμ, η Σουλτάνα»; Γιατί στεναχωρήθηκε μετά την εμφάνισή της ως παίκτρια στο «Ρουκ Ζουκ»; Επίσης, μιλάει για τον ρόλο της στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» και για τη δύσκολη σκηνή του βιασμού. Τέλος, αναφέρεται στον «μέντορά» της Θοδωρή Αθερίδη και τη συμμετοχή της στην απολαυστική παράσταση «Μαθήματα Κωμωδίας».

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Δημήτρη Μαμιό. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για την πρωτόγνωρη εμπειρία να παίζει στην τηλεόραση σε μια επιτυχημένη σειρά, όπως ο «Σασμός». Με πατέρα καπετάνιο, θυμάται τα καλοκαίρια που δούλευε ως ναύτης στο πλευρό του, αλλά και την έλλειψή του, που αντιλαμβανόταν όσο μεγάλωνε και δεν τον είχε κοντά του. Πώς βίωσε το χωρισμό των γονιών του; Σε ποια «ανύποπτη» στιγμή, μπήκε μέσα του το «μικρόβιο» του ηθοποιού; Μεταξύ άλλων, μοιράζεται στιγμές από τις θεατρικές διακρίσεις του, όπως το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου που απέσπασε στο Βιετνάμ και την ερμηνεία του στην παράσταση «Πανούκλα», που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τέλος, μιλάει για τον υπαστυνόμο «Μύρωνα», που υποδύεται στη σειρά «Σασμός», και περιγράφει τη «δυνατή» εμπειρία που βιώνει με τη συμμετοχή του στη sold out παράσταση «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός - Ιατροδικαστής: Τα τραύματα από το δρεπάνι δεν μπορούσαν από μόνα τους να προκαλέσουν θάνατο

Πέθανε ο Σπύρος Σημίτης

Δολοφονία - Ξάνθη: Ο αρραβώνας ανηλίκων που οδήγησε στο φονικό

Gallery