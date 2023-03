Life

“Σέρρες”: η σειρά μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών (βίντεο)

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη έρχονται στον ΑΝΤ1 από την Τετάρτη 22 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Οι «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη έρχονται στον ΑΝΤ1 από την Τετάρτη 22 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00. Λίγο πριν την πρεμιέρα ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Γιώργος Γάλλος, η Ελένη Ουζουνίδου αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της σειράς μοιράζονται μαζί μας τις αγαπημένες τους σκηνές σε αποκλειστικές – βίντεο συνεντεύξεις. Ποιος επιλέγει το γέλιο, ποιος το δάκρυ και ποιος τη συγκίνηση; Το σίγουρο είναι πως ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο ξεχωρίζει τις σκηνές και τις αναμνήσεις που τον άγγιξαν περισσότερο.

Ας δούμε λοιπόν τις «ΣΕΡΡΕΣ» μέσα από τα μάτια των πρωταγωνιστών:

Γιώργος Καπουτζίδης:

Γιώργος Γάλλος:

Ελένη Ουζουνίδου:

Δείτε τις αγαπημένες σκηνές από όλο το cast της σειράς:

«ΣΕΡΡΕΣ»_ Μια σειρά - ύμνος στη διαφορετικότητα που συζητήθηκε και αγαπήθηκε πολύ και απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, έρχεται στον ΑΝΤ1 από την Τετάρτη 22 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 για δύο εβδομάδες για να μας χαρίσει βραδιές γεμάτες αβίαστο γέλιο, συγκίνηση και όνειρα, μέσα από την ιδιαίτερη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του.

