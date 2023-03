Οικονομία

Σεισμός στην Τουρκία - Ερντογάν: Πάνω από 100 δις δολάρια οι ζημιές

Το κόστος των ζημιών που προκλήθηκαν στην Τουρκία από τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου θα αγγίξει «περίπου τα 104 δισεκατομμύρια δολάρια» (97 εκατομμύρια ευρώ), εκτίμησε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας μέσω βίντεο σε διεθνή διάσκεψη στις Βρυξέλλες για τη συγκέντρωση πόρων μετά τον καταστροφικό σεισμό του περασμένου μήνα.

«Όποια και αν είναι η οικονομική της κατάσταση, είναι αδύνατο για μια χώρα να αντιμετωπίσει μόνη της μια καταστροφή αυτού του μεγέθους», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανοίγοντας τη διάσκεψη ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα παράσχει 1 δισ. ευρώ ως βοήθεια για την ανοικοδόμηση στην Τουρκία και 108 εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία μετά τον σεισμό που σκότωσε περισσότερους από 56.000 ανθρώπους σε αυτές τις δύο χώρες.

Στη Συρία, οι ζημιές υπολογίζονται στα 8,9 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ και το κόστος των επειγουσών επισκευών σε 14,8 δισεκατομμύρια.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) εκτίμησε τη «συνολική οικονομική επιβάρυνση της καταστροφής του σεισμού» στην Τουρκία στα 103,6 δισ. δολάρια και δήλωσε ότι αυτό ανέρχεται στο 9% του εκτιμώμενου ΑΕΠ της χώρας για το 2023.

Το UNDP είχε εκφράσει τη λύπη του πριν από ένα δεκαπενθήμερο για την μικρή ανταπόκριση στην έκτακτη έκκληση του ΟΗΕ στα μέσα Φεβρουαρίου να συγκεντρωθούν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την Τουρκία και σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια για τη Συρία. Για την Τουρκία η χρηματοδότηση μέχρι στιγμής φτάνει μόνο στο 16% του ποσού για το οποίο απηύθυνε έκκληση ο ΟΗΕ να συγκεντρωθεί.

