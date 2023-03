Κόσμος

Ιταλία - Μελόνι: Η παρένθετη μητρότητα αποτελεί σοβαρότερο αδίκημα από την παιδεραστία

Τα δικαιώματα των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών και η προσφυγή τους σε παρένθετη μητρότητα αποτελεί κύριο πολιτικό θέμα τις ημέρες αυτές στην Ιταλία.

Το περασμένο Σάββατο, οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, στελέχη των Πέντε Αστέρων και της Ιταλικής Αριστεράς συμμετείχαν σε κινητοποίηση στο Μιλάνο με αίτημα να συνεχίσουν να εγγράφονται στα ληξιαρχεία των ιταλικών πόλεων τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών.

Σε δηλώσεις της σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η υπουργός Ισότητας και Οικογένειας, Εουτζένια Ροτσέλα, δήλωσε χθες ότι «η υποκατάστατη μητρότητα δημιουργεί μια αγορά παιδιών» και ότι «υπάρχουν διεθνείς εκθέσεις -μάλιστα προσπάθησαν να οργανώσουν μία και στο Μιλάνο- αλλά στην Ιταλία η υποκατάσταση μητρότητα απαγορεύεται». «Με την υιοθεσία διορθώνουμε μια ζημιά, ενώ με την υποκατάστατη μητρότητα προγραμματίζουμε μια άλλη ζημιά», πρόσθεσε η Ροτσέλα.

Παράλληλα, σε σημερινή συνέντευξή του στο ιδιωτικό κανάλι La 7, o Φεντερίκο Μολικόνε, πρόεδρος της επιτροπής πολιτιστικών θεμάτων της Βουλής της Ρώμης και στέλεχος των Αδελφών της Ιταλίας, υπογράμμισε ότι «η υποκατάσταση μητρότητα αποτελεί αδίκημα, το οποίο είναι σοβαρότερο και από την παιδεραστία».

H ιταλική κεντροαριστερά, μέσω της βουλευτή Ιρένε Μάντζι, απάντησε ότι «ο Μολικόνε βρίσκεται σε φάση ντελίριου» και ότι «αυτό που έχει σημασία δεν είναι το συγκεκριμένο ντελίριο, αλλά να μην δημιουργηθούν οικογένειες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και να τυχαίνουν πάντα σεβασμού και προστασίας τα δικαιώματα των παιδιών».

Οι οικογένειες Ουράνιο Τόξο της Ιταλίας ,τέλος, υπογράμμισαν ότι «επιθυμούν να εγκριθεί νόμος, όπως συνέβη σε όλες, σχεδόν, τις ευρωπαϊκές χώρες, ο οποίος να προβλέπει την νομική ύπαρξη των παιδιών τους και να επιτρέπει στους γονείς, να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους».

