Ιεροσόλυμα: Φανατικός Ιουδαίος επιτέθηκε στον Τάφο της Παναγίας (βίντεο)

Επίθεση στο Θεομητορικό Μνήμα της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα σημειώθηκε χθες (19/3) το πρωί της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας.

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η επίθεση έγινε από ακραίο φανατικό Ιουδαίο, που κατάφερε να παρεισφρήσει στο μνήμα και κρατώντας αιχμηρά αντικείμενα, προσπάθησε να προκαλέσει βλάβη και φθορά.

Ωστόσο, ο δράστης απετράπη από τον καθηγούμενο του Προσκυνήματος Μητροπολίτη Ελενουπόλεως Ιωακείμ, και τους παριστάμενους, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον βγάλουν από τον ναό, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει καταθέσει καταγγελία στο αστυνομικό κέντρο, ενώ διαμαρτύρεται έντονα και ζητά να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσκυνήματος και να επιβληθούν στον δράστη οι κυρώσεις που προβλέπονται για την πράξη του.

