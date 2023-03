Life

“DRAGONS’ DEN”: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής για το 2ο κύκλο του επιτυχημένου show

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πρώτη φορά σε ένα τηλεοπτικό show συμφωνήθηκαν επενδύσεις πάνω από 1.000.000€ και η 2η σεζόν προβλέπεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Τώρα είναι η σειρά σου!

Το «DRAGONS’ DEN GREECE» είναι έτοιμο να στηρίξει τις καλύτερες ελληνικές επιχειρηματικές ιδέες για 2η σεζόν και οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 2ο κύκλο του επιτυχημένου show επενδύσεων έχουν ξεκινήσει.

Επιχειρηματίες όλων των ηλικιών με καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα επιχειρηματικά πλάνα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις επιχειρήσεις τους στους Έλληνες DRAGONS και να κλείσουν τη συμφωνία της ζωής τους.



Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσουν συμμετοχή στο https://www.antenna.gr/dragonsden



Δείτε το trailer :





«DRAGONS’ DEN GREECE»_ Για πρώτη φορά σε ένα τηλεοπτικό show συμφωνήθηκαν επενδύσεις πάνω από 1.000.000€ και η 2η σεζόν προβλέπεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Τώρα είναι η σειρά σου!

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: νέα δουλειά, νέα ζωή για τον πατέρα των νεκρών κοριτσιών (βίντεο)

Προπονητής Τάε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: βαρύ κατηγορητήριο για τον 44χρονο

“Το Πρωινό” - Πατέρας Καρολάιν: Δειλός ο δολοφόνος, η “μεταφορά ναρκωτικών” τρέλανε την κόρη μου (βίντεο)