Κοινωνία

Νέα Ερυθραία - στο εδώλιο ο “Σαμουράι”: “Ζητάω συγγνώμη, το... τερμάτισα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκίνησε η δίκη του «Σαμουράι» που σκότωσε υπάλληλο πριν δύο χρόνια επειδή έκανε φασαρία. Τι είπε στο δικαστήριο ο 42χρονος.

Της Λίας Κοντοπούλου

Ξεκίνησε την Δευτέρα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη του επονομαζόμενου «Σαμουράι» της Νέας Ερυθραίας, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2021 είχε ανοίξει πυρ κατά δύο υπαλλήλων εταιρείας εγκατάστασης φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας και να τραυματιστεί σοβαρά ο άλλος.

Μειωμένο καταλογισμό των πράξεών του επικαλείται η υπεράσπιση του 42χρονου άνδρα, ο οποίος φορώντας στολή "Σαμουράι", πυροβόλησε εν ψυχρώ και σκότωσε τον υπάλληλο εταιρείας εγκατάστασης φυσικού αερίου Βασίλη Πολύζο και τραυμάτισε σοβαρά τον μηχανολόγο μηχανικό Ιωάννη Πλακαντωνάκη τον Οκτώβριο του 2021 στη Νέα Ερυθραία.



Ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι προφυλακισμένος στο ψυχιατρείο των Φυλακών Κορυδαλλού παραδέχθηκε το έγκλημα και ανέφερε χαρακτηριστικά: "Ήμουν ένας άλλος χαρακτήρας όσο έπαιρνα ουσίες. Θέλω να ζητήσω συγχώρεση από τις οικογένειες των θυμάτων. Είχαμε κάποιους διαπληκτισμούς με τους υπαλλήλους λόγω φασαρίας. Εγώ ως τοξικομανής το τερμάτισα..."

Ξεσπώντας σε λυγμούς, ο τραυματίας, περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή της επίθεσης. Με τον καθ/ομολογίαν δράστη γνωρίζονται καθώς έμεναν σε διπλανά κτήρια στη Νέα Ερυθραία. Μαζί με τον Βασίλη Πολύζο έκαναν εργασίες στο σπίτι ενός γείτονα και ξαφνικά είδε μπροστά του τον κατηγορούμενο να κρατά ένα όπλο.

Η μητέρα του τραυματία άκουσε τους πυροβολισμούς και κατάλαβε πως κάτι κακό έχει συμβεί. Όπως αναφέρει η ίδια, "Πάω να βγω έξω και τον βλέπω μπροστά, να περνά αγέρωχος με τα χέρια στις τσέπες, σαν να μην έγινε τίποτα. «Γιατί σκότωσες τα παιδιά μου», του φώναξα. «Καλά τους έκανα», μου είπε ψύχραιμα."

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη στην Κριμαία κατέστρεψε πυραύλους της Ρωσίας (εικόνες)

Σεισμός στην Ανδραβίδα

Καιρός: βροχές και χιόνια την Τρίτη