Γαλλία - Μακρόν: απορρίφθηκε η πρώτη πρόταση μομφής

Οι βουλευτές αναμένεται τώρα να ψηφίσουν για μια δεύτερη πρόταση μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση καταψήφισε σήμερα το βράδυ οριακά την πρώτη από τις δύο προτάσεις μομφής κατά της γαλλικής κυβέρνησης για το σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού της συστήματος, αυτή την πρόταση μομφής που ήταν ενδεχόμενο να συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Αυτή η πρώτη πρόταση συγκέντρωσε 278 ψήφους από τις 287 ψήφους που απαιτούνται για την πτώση της κυβέρνησης.

Οι βουλευτές αναμένεται τώρα να ψηφίσουν για μια δεύτερη πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από την ακροδεξιά, η οποία δεν έχει καμία πιθανότητα να εγκριθεί. Στη συνέχεια, η μεταρρύθμιση θα θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε οριστικά.

