Νέα Ιωνία: συνελήφθη ένας από τους επτά για τη δολοφονία στην καφετέρια

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας από τους φερόμενους ως δράστες της δολοφονίας του υδραυλικού σε καφετέρια της Νέας Ιωνίας.

Συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (20/03) ενας 23χρονος, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα για την υπόθεση της δολοφονίας στη Νέα Ιωνία, όπου είχε βρει τραγικό θάνατο ένας 39χρονος υδραυλικός.

Πιο συγκεκριμένα, το μεσημέρι στην Κυψέλη στην οδό Θήρας αστυνομικοί, έκαναν σήμα σε ένα νεαρό να σταματήσει για να τον ελέγξουν. Όπως αποδείχτηκε, ο εν λόγω νεαρός, ήταν ένας από τους επτά, σε βάρος των οποίων έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την συμπλοκή στην καφετέρια της νέας Ιωνίας.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 21 Φεβρουαρίου, όταν μια παρέα αλλοδαπών κάθισε σε ένα από τα τραπέζια της καφετέριας και ξεκίνησαν να καυγαδίζουν μεταξύ τους. Τότε κάποιος από τους άνδρες έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό, ότι ο νεκρός άνδρας, αλβανικής καταγωγής, δεν είχε καμία σχέση με την παρέα που άρχισε να πυροβολεί μέσα στην καφετέρια. Ο άτυχος 37χρονος είχε πάει στο μαγαζί για να παρακολουθήσει έναν αγώνα ποδοσφαίρου δέχτηκε την "αδέσποτη" σφαίρα. Ο άνδρας, σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και κατέληξε.

