Πολιτική

Τέμπη: Η τηλεδιοίκηση στην Λάρισα, ο Τσίπρας και η κόντρα για τα “ψέματα”

Τόσο εντός όσο και εκτός Βουλής, η κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, μαίνεται.

Μεγάλη κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβένρηση και την αντιπολίτευση σχετικά με την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα αλλά και τα λάθη και τις παραλήψεις που υπήρξαν και οδήγησαν στην τραγική σύγκρουση των τρ΄ρνων στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς.

Πυρά ένθεν κακείθεν, με την αρχή να γίνεται από τον Αλέξη Τσίπρα που επισκέφτηκε τόσο τον Σταθμό τηλεδιοικησης στη Λάρισα, όσο και τον Σταθμό Τοπικού Χειρισμού 1 του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «κατά την επίσκεψή του, ο κ. Τσίπρας συζήτησε με εργαζόμενους, μηχανοδηγούς και σταθμάρχες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελέστηκε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και για τις δικλείδες ασφαλείας που υπήρχαν μέχρι το 2019 και οι οποίες εν συνεχεία είτε απαξιώθηκαν είτε καταργήθηκαν».

Οικονόμου για Τσίπρα: γίνεται χυδαία προπαγάνδα πάνω στον ανθρώπινο πόνο με ψέματα

«Κανένα παιχνίδι δεν παίζουμε με τις λέξεις. Πρόκειται για προσπάθεια της αντιπολίτευσης και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα να μετατρέψει τον πόνο σε θέαμα», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου στο Mega. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι «ποτέ δεν είπαμε ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί σε όλο το μήκος της σιδηροδρομικής διαδρομής. Αυτό που είπαμε είναι ότι το σταθμαρχείο Λάρισας έχει τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στο οποίο μπορεί να γίνει αυτόματη χάραξη».

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ότι ο σταθμάρχης Λάρισας μπορούσε να κάνει μέρος της τηλεδιοίκησης σε αυτόν τον πίνακα, να χαράξει αυτόματα την πορεία του τρένου, να το παρακολουθήσει για 5,5 χλμ ή για περίπου 12 λεπτά και να δει ότι είχε βάλει δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Είπε ότι αυτό είχε γίνει 3-4 φορές στην προηγούμενη βάρδια, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε πως «αντί να συνοδεύεται από έναν άνθρωπο που λείπει μια 12ετία από τον ΟΣΕ θα μπορούσε να πάει στο σταθμαρχείο να δει. «Αφού έκανε τον κόπο και πήρε τις κάμερες παραμάσχαλα για να κάνει αυτό το σόου, θα μπορούσε να πάει και παραδίπλα. Ένα πράγμα είναι να αναδεικνύεται η πραγματικότητα και η αλήθεια και άλλο πράγμα να γίνεται χυδαία προπαγάνδα πάνω στον ανθρώπινο πόνο με ψέματα», σημείωσε.

Απάντηση στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην οποία αναφέρει:

"Ο κ. Οικονόμου, ακολουθώντας τη χυδαία προπαγάνδα των κ. Γεραπετρίτη και Καραμανλή πάνω στην τραγωδία, επιμένει να παριστάνει πως δεν καταλαβαίνει.

Είναι άλλο το κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας που υπήρχε μέχρι το καλοκαίρι του 2019, το οποίο ρύθμιζε την κυκλοφορία όλων των τρένων από το Δομοκό μέχρι το Πλατύ Ημαθίας, δηλαδή για πάνω από 170 χιλιόμετρα, και το οποίο αν λειτουργούσε σύμφωνα με τους ίδιους τους σταθμάρχες και μηχανοδηγούς δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει το δυστύχημα και διαφορετικό πράγμα ένας απλός πίνακας που έχει μπροστά του ο σταθμάρχης για να ελέγχει την κυκλοφορία μόλις για 7-8 χιλιόμετρα στην είσοδο και την έξοδο του σταθμού του. Με λίγα λόγια, ο κ. Οικονόμου σήμερα ομολόγησε τα ψέματα Γεραπετρίτη και Καραμανλή που τόσες μέρες βάφτιζαν «τηλεδιοίκηση» που δήθεν «λειτουργούσε πλήρως» έναν τοπικό πίνακα.

Είναι αδιανόητα εξοργιστικό ακόμα και μέσα σε αυτήν την τραγωδία να κοροϊδεύουν τις οικογένειες των θυμάτων και το πανελλήνιο, απλά για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πουν πως για όλα φταίει ένας σταθμάρχης.

Ντροπή!"

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση λέει το ένα ψέμα πάνω στο άλλο για την τηλεδιοίκηση στη Λάρισα

«Η κυβέρνηση λέει το ένα ψέμα πάνω στο άλλο δίχως κανένα σεβασμό στην αλήθεια και στη μνήμη των θυμάτων», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου, επικαλούμενη την «αυτοψία Τσίπρα στο κέντρο τηλεδιοίκησής στην Λάρισα».

Στην δήλωσή της αναφέρει: «Μέχρι σήμερα οι κύριοι Γεραπετρίτης, Οικονόμου, Καραμανλής επαναλάμβαναν ότι το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, όχι μόνο υπάρχει αλλά ήταν σε λειτουργία τη νύχτα της τραγωδίας. Μετά την αυτοψία και του Αλέξη Τσίπρα, όταν όλοι είδαμε ότι είναι ένα γιαπί από το καλοκαίρι του ‘19, το τροπάρι άλλαξε. Τώρα «βαφτίζουν» τηλεδιοίκηση έναν τοπικό πίνακα χάραξης πορείας -προβληματικής λειτουργίας και αυτός- που βλέπει μόνο την είσοδο και έξοδο του σταθμού και τον οποίο μάλιστα ο εδώ και 3 εβδομάδες εξαφανισμένος αρμόδιος υφυπουργός ανέλαβε να δείξει στους δημοσιογράφους πως λειτουργεί».

ΝΔ: Η προσπάθεια του Τσίπρα να χτίσει fake news πάνω στην τραγωδία είναι χυδαία

«Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε σήμερα το παλιό κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, πού έχει πάψει πρακτικά να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2015 και είναι γιαπί, για να στήσει μια παράσταση ντροπής συνοδευόμενος από έναν συνταξιούχο υπάλληλο του ΟΣΕ τον οποίο ρωτούσε για το συγκεκριμένο κέντρο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ. «Ο συνοδός του κ. Τσίπρα έχει συνταξιοδοτηθεί από το 2010, δηλαδή 5 χρόνια πριν πάψει να λειτουργεί το συγκεκριμένο κέντρο τηλεδιοίκησης (σύμφωνα με την από την από 6/3/22 επίσημη ανακοίνωση του ΟΣΕ) και 12 χρόνια πριν παραδοθεί το νέο τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης που λειτουργεί σήμερα και λειτουργούσε το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος, χρησιμοποιήθηκε από τους προηγούμενους σταθμάρχες, αλλά όχι στο μοιραίο δρομολόγιο από τον συγκεκριμένο σταθμάρχη», σημειώνει το κυβερνών κόμμα. Και προσθέτει: «Ο προ πολλού συνταξιούχος υπάλληλος του ΟΣΕ, που υποτίθεται ενημέρωνε τον κ. Τσίπρα για την λειτουργία των συστημάτων σήμερα, παρότι συνταξιοδοτήθηκε το 2010, είναι κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ όχι στη Λάρισα, αλλά στην Ξάνθη. Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα να χτίσει fake news ακόμα και πάνω σε αυτή την τραγωδία είναι χυδαία και πέρα από κάθε όριο».

Οι κόντρες συνεχίστηκαν και στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών της βουλής, στην οποία είχαν κληθεί όλοι οι πρώην και νυν αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη των έργων της σύμβασης 717, με τον πρώην Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη να κάνει λόγο για μεθοδεύσεις με άθλια δημοσιεύματα με στόχο να διαχυθούν οι ευθύνες, παραπληροφόρηση αλλά και ψέματα είτε από άγνοια είτε από σκοπιμότητα.





