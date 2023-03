Οικονομία

Tempo OMD Ηellas: Celebrating 30 years, “Creating the Future”

Λαμπρή εκδήλωση με εκατοντάδες καλεσμένους για τα 30 χρόνια επιτυχημένης πορείας της Tempo OMD Ηellas.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Tempo OMD Ηellas, «Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023, στην κατάμεστη Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στo Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος η εκδήλωση της Tempo OMD Ηellas, για τον εορτασμό των 30 ετών επιτυχημένης πορείας στην Ελλάδα.

Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περισσότεροι από 500 εκλεκτοί καλεσμένοι, διακεκριμένα στελέχη διαφημιζόμενων εταιριών, εκπρόσωποι των Media αλλά και το προσωπικό και η διοίκηση της Tempo OMD.

Παρουσιάστηκαν οι σημαντικές στιγμές του παρελθόντος της εταιρίας, οι στόχοι και το όραμα για το μέλλον, ενώ σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανέλυσαν το πώς θα είναι το μέλλον για τις επιχειρήσεις που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν αλλά και τις αλλαγές που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην οργάνωση και λειτουργία των εταιριών, με νέους αλλά εξίσου σημαντικούς ρόλους για τον ανθρώπινο παράγοντα.

Την εκδήλωση τίμησαν με τους χαιρετισμούς τους ο Guy Marks – CEO EMEA Omnicom Media Group, ο Peter Poelzlbauer – CFO EMEA & Asia Pacific Omnicom Media Group καθώς και ο Μανόλης Παπαπολύζος – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου TEMPO OMD.

Ο CEO της Tempo OMD Νίκος Σύμπουρας δήλωσε: “Είμαι ευγνώμων προς τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας και τους συνεργάτες μας, γιατί αυτοί δίνουν νόημα και περιεχόμενο σε αυτό που είμαστε. Και ταυτόχρονα αποτελούν κίνητρο για να συνεχίσουμε την καθημερινή, σκληρή δουλειά ώστε να είμαστε οι πιο στρατηγικοί εταίροι για τις μάρκες που υπηρετούμε, με καινοτομία, τεχνολογία, δημιουργικότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα.”

Ο COO & CFO της Tempo OMD Σάββας Νικολάου δήλωσε: “Κοιτώντας πίσω τα 30 αυτά χρόνια που πέρασαν, νιώθω χαρά, συγκίνηση και υπερηφάνεια για αυτό που δημιουργήσαμε όσοι έχουμε συμμετάσχει σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Μια εταιρία πρότυπο, ηγέτη της αγοράς, με υπηρεσίες που η ποιότητά τους και το εύρος τους αναγνωρίζονται από τους πελάτες μας αλλά και από τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης, με αξιοπιστία και ήθος στον τρόπο που λειτουργεί στην αγορά, και με μέλλον που μόνο λαμπρό θα είναι!”

Η εκδήλωση «Creating the Future» ολοκληρώθηκε με μια καθηλωτική ματιά προς το μέλλον με τη μουσική εκτέλεση στο πιάνο του μοναδικού ταλέντου, ηλικίας μόλις 10 ετών, Στέλιου Κερασίδη. Είναι ο νεότερος σολίστ που έπαιξε ποτέ στο Ηρώδειο και ταυτόχρονα ο νεότερος Έλληνας μουσικός που εμφανίστηκε στο φημισμένο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης και στο Royal Albert Hall του Λονδίνου».

