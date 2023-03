Οικονομία

JA Greece: Τα βραβεία της Μαθητικής Εμπορικής Έκθεσης Αθήνας 2023 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η μαθητική έκθεση, με την συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων παιδιών ηλικίας 15 έως 18 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 17 Μαρτίου, η Μαθητική Εμπορική Έκθεση Αθήνας 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece. Το πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση - Company Program» του JA Greece, τελεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υλοποιείται κάθε χρόνο με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.



Από νωρίς το πρωί, το The Mall Athens γέμισε με τις μαθητικές ομάδες που προετοίμαζαν τα περίπτερα για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στο ευρύ κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή του JA Greece. Συνολικά 54 επιχειρήσεις από 900 νέους «επιχειρηματίες», ηλικίας από 15 έως 18 ετών έλαβαν μέρος στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Αθήνας και για ακόμα μία φορά τα παιδιά εντυπωσίασαν με τις έξυπνες «start up» τους, την καταπληκτική διακόσμηση των περιπτέρων αλλά και την ενθουσιώδη παρουσία τους στο χώρο. Στις 15:00, όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των ομάδων από την κριτική επιτροπή και αποφασίστηκαν τα τρία βραβεία, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. H βράβευση έγινε σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης με τις ομάδες να πανηγυρίζουν και να δακρύζουν από χαρά.





Το Βραβείο «Καινοτομία Προϊόντος/Υπηρεσίας» απένειμε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως δίνοντας θερμά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο πλευρό τους και στους γονείς των παιδιών. Το βραβείο κατέκτησε η ομάδα που έφτιαξε «το δέντρο που φροντίζει τα άλλα δέντρα», όπως είπαν χαρακτηριστικά τα παιδιά, το «Endless Energy Tree» από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος. Το Endless Εnergy Tree ει?ναι ε?να εντυπωσιακό ξυ?λινο τεχνικο? δε?ντρο το οποι?ο υποκαθιστα? τα φυ?λλα με ηλιακα? πα?νελ και τα κλαδια? με ανεμογεννη?τριες. Συλλε?γει και αποθηκευ?ει ενε?ργεια που επαρκει? για τον φωτισμο? πλατειω?ν, δρο?μων, σπιτιω?ν, την φο?ρτιση τηλεφω?νων, ποδηλα?των, πατινιω?ν, την τροφοδο?τηση ποτιστικω?ν συστημα?των, παι?ζοντας μουσικη? με ε?μβολα και χαλκοσωλη?νες. O Πρόεδρος του Junior Achievement Greece Μάρκος Βερέμης, σημείωσε πριν την απονομή του βραβείου ότι είναι βέβαιος ότι βλέπει μπροστά του τους επόμενους επιχειρηματίες που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αναπτυχθεί και να ξεχωρίσει.



Το Βραβείο «Καλύτερο Περίπτερο» κατέκτησε το 1ο ΓΕΛ Ελευσίνας με το «Pandemic Museum», τις ευρηματικές μασκότ και το επικοινωνιακά πλήρες περίπτερο. Το βραβείο απένειμε η Nάντια Νικητέα Θεοχαράκη, Founder ΚΟΟLFLY, Founder & CEO Enovaway, Inspirational Mentor JA Greece. Η ιδέα για το Pandemic Museum προήλθε από τον Covid19 και προ?κειται για ε?να μουσει?ο Πανδημιω?ν (σταθερο? και κινητο?) το οποι?ο ε?χει ενημερωτικο? χαρακτη?ρα για ο?λες τις πανδημι?ες που ε?χουν παρουσιαστει? απο? τα αρχαι?α χρο?νια και ταυτο?χρονα αναλυ?ει τις ιστορικε?ς, ιατρικε?ς, ψυχολογικε?ς και οικονομικε?ς διαστα?σεις στις κοινωνι?ες σε κα?θε χρονικο? πλαι?σιο που εμφανι?στηκαν κα?νοντας απτα? τα ο?ποια συμπερα?σματα/διδα?γματα (ε?ναντι της παραπληροφο?ρησης (fake news) και της α?γνοιας.



Το Βραβείο «Προώθηση Προϊόντος/Υπηρεσίας» κατέκτησε το 2ο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Πειραιά «’Ανοιξη» με την επιχείρηση «Φύτεψε μια ευχή». Το βραβείο απένειμε ο Ιωάννης Σωτηρόπουλος, μέλος Δ.Σ. JA Greece, Aντιπρόεδρος Promoset S.A., Inspirational Mentor JA Greece. H «Φύτεψε μια ευχή» είναι «επιχει?ρηση» παραγωγη?ς ευχετη?ριων καρτω?ν απο? ανακυκλωμε?νο χαρτι?, στις οποι?ες ει?ναι ενσωματωμε?νοι σπο?ροι και βολβοι? αρωματικω?ν φυτω?ν και λουλουδιω?ν. Επίσης κατασκευάζει κεραμικές γλάστρες κατα?λληλες για τη φυ?τευση των καρτω?ν. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί του ειδικού σχολείου συγκινήθηκαν ιδιαιτέρως στην απονομή του βραβείου με την καθηγήτρια Μαρία Κωστελίδου να εξηγεί πόσο σκληρά εργάστηκαν και πόσο χάρηκαν με αυτή την επιβράβευση.

Μια συναρπαστική ημέρα στο The Mall Athens με πρωταγωνιστές τους έφηβους "startuppers"

«Η ατμόσφαιρα στο The Mall Athens ήταν συναρπαστική και η εμπειρία έμεινε σε όλους αξέχαστη», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Junior Achievement Greece, Aργύρης Τζικόπουλος και τόνισε «ότι όλες οι μαθητικές ομάδες κατέπληξαν με την εφευρετικότητα, το ταλέντο και τη θετική τους ενέργεια». Τα περίπτερα των μαθητικών ομάδων είχαν τοποθετηθεί περιμετρικά σε δύο ορόφους και στις 09:00 ακριβώς ξεκίνησε η διαδικασία. Η Μαρία Γιαννέτου, διευθύντρια επικοινωνίας του Junior Achievement Greece κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας σε κλίμα ενθουσιασμού και στη συνέχεια ο Αιμίλιος Κυριάκου, αντιπρόεδρος του οργανισμού και Διευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδας Μάλτας και Κύπρου, καλωσόρισε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους συνεχάρη για την σπουδαία τους προσπάθεια. H υπεύθυνη του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση», Ιωάννα Κυπριώτη εξέφρασε τη χαρά της που οι εμβληματικές Εμπορικές Εκθέσεις πραγματοποιούνται και πάλι μετά από ένα διάλειμμα λόγω κορωνοϊού και έδωσε τις τελευταίες οδηγίες για την διαδικασία αξιολόγησης.



Από τα περίπτερα, εκτός από τους κριτές, το κοινό, τους υποστηρικτές και την ομάδα του Junior Achievement Greece, πέρασαν και οι Inspirational Mentors που βρέθηκαν στο πλευρό των ομάδων κατά τους προηγούμενους μήνες και ενίσχυσαν τα παιδιά με έμπνευση αλλά και πρακτικές συμβουλές. Eβδομήντα ομάδες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποστηρίχθηκαν από Ιnspirational Μentors, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως και άλλες 68 προσωπικότητες του πολιτικού, επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου.





Στο χώρο βρέθηκαν, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς αλλά και οι δημοσιογράφοι Μανόλης Καψής και Νίκη Λυμπεράκη, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. Ιωάννα Παπαδοπούλου (Μπισκότα Παπαδοπούλου), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE, Μιχάλης Τσαμάζ, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METRO Α.Ε.Β.Ε Αριστοτέλης Παντελιάδης κ.ά.



Επόμενος σταθμός είναι η Μαθητική Εμπορική Έκθεση της Θεσσαλονίκης 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στο εμπορικό κέντρο «Μediterranean Cosmos». Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα αξιολογήσουν τα 33 περίπτερα (600 παιδιά) θα είναι: Νίκος Βεργίδης - HRPlant Supervisor ΤΙΤΑΝ Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Δάγκαρης - Agency Manager at NN Hellas, Νίκος Δημητριάδης - Print Category Manager Eastern Central Europe, HP, Κυριάκος Κελίδης, Purchasing Manager atElpedison SA, Παναγιώτης Κετικίδης - Professor of Innovation and Technology, CITY College, University of YorkEurope Campus, Chairman of the South East European Research Center (SEERC) and Business Angel Investor, Αλέξανδρος Μηνάς - Principal Director at Accenture, Ιωάννα Μίγγου - Διευθύντρια Προϊοντικού Μάρκετινγκ της Εθνικής Τράπεζας & του Ομίλου, Άγγελος Μπεντούλης - Center Director του Mediterranean Cosmos, Νίκος Μπρης - Director, Strategy & Transactions Leader for EY Greece office in Thessaloniki, Άντυ Παναγιωτίδου - Marketing Team Leader, Mediterranean Cosmos, Νικόλαος Σαλπέας - Αναπληρωτής Διευθυντής, Διεύθυνση Προϊόντων ΜΜΕ & Δανείων Λιανικής της Εθνικής Τράπεζας, Αικατερίνη Σαρρή - Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας, ΠΑ.ΜΑΚ., Χαρίτα Φραγκούλη - Head of Retail & Online Sales Southern Europe, Middle East, Africa (SEMA), HP. Στην Μαθητική Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης 2023 θα φιλοξενηθούν δύο μαθητικές «επιχειρήσεις» που διακρίθηκαν σε διαγωνισμό του Junior Achievement Κύπρου.





Ο διαγωνισμός της «Εικονικής Επιχείρησης» συνεχίζεται, με τη διαδικασία του online voting να είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να ψηφίσετε τις αγαπημένες σας ομάδες και να δείτε τις δηλώσεις υποστήριξης των Inspirational Mentors εδώ. Ο Πανελλαδικός Τελικός του προγράμματος, όπου θα αναδειχθεί η ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον Ευρωπαϊκό Τελικό του Junior Achivement Europe/GEN-E 2023, θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Αθήνα.



Το Junior Achievement Greece ιδρύθηκε το 2005 και είναι μέλος του παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού εκπαιδευτικού οργανισμού μαθητικής επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το JA Greece, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.jagreece.org ».