Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έκρηξη στην Κριμαία κατέστρεψε πυραύλους της Ρωσίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από ρωσικής πλευράς. Το "ευχαριστώ" του Ζελένσκι σε ΕΕ και ΗΠΑ.



Έκρηξη στην πόλη Τζάνκοϊ, στη χερσόνησο της Κριμαίας, είχε αποτέλεσμα να καταστραφούν ρωσικοί πύραυλοι που μεταφέρονταν σιδηροδρομικώς, ανέφερε χθες Δευτέρα το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι πύραυλοι προορίζονταν για τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επίθεση είχε σκοπό να συνεχιστεί η διαδικασία της «αποστρατιωτικοποίησης της Ρωσίας» και η προετοιμασία για την απελευθέρωση της Κριμαίας από τη ρωσική κατοχή, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το Κίεβο δεν ανέλαβε ρητώς την ευθύνη για την επίθεση.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in Dzhankoi, Crimea, during their transportation by rail - @DI_Ukraine



It is reported that this video is from Dzhankoi. The voice says it's the train station area. pic.twitter.com/9UXMe2aKNR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 20, 2023

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από ρωσικής πλευράς για την καταστροφή πυραύλων ή των τύπων τους.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in #Dzhankoi, temporarily occupied #Crimea, during their transportation by rail, Ukrainian intelligence reported.



"The mystery clap continues the process of demilitarization of #Russia and prepares the Ukrainian peninsula of… https://t.co/JrOuzRC98o pic.twitter.com/gA0b7sCds1 — NEXTA (@nexta_tv) March 20, 2023

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην Κριμαία, ανέφερε ότι συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικά UAVs στην Τζάνκοϊ.

Σύμφωνα με τον κ. Αξιόνοφ, άμαχος τραυματίστηκε και δυο κτίρια υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια που κατέπεσαν.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014, κίνηση που δεν αναγνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ζελένσκι ευχαριστεί ΕΕ και ΗΠΑ για τη νέα στρατιωτική βοήθεια που ανακοίνωσαν

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ικανοποίηση για τη νέα στρατιωτική βοήθεια που ανακοίνωσαν πως θα προσφέρουν στη χώρα του η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να αντιμετωπιστεί η εισβολή του στρατού της Ρωσίας, καθώς ο πόλεμος διανύει πλέον τον δεύτερο χρόνο του.

«Προβλέπονται ταχείες παραδόσεις και παραγωγή πυρομαχικών», διαβεβαίωσε ο κ. Ζελένσκι στο καθημερινό μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του χθες το βράδυ. Πρόκειται για «στρατηγικό βήμα», πρόσθεσε.

Η ΕΕ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως θα δαπανήσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για να εφοδιάσει την Ουκρανία με 1 εκατομμύριο οβίδες για το πυροβολικό τους επόμενους δώδεκα μήνες. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, παρουσίασαν νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για να προσφερθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πυρομαχικά και νέα όπλα, αξίας 350 δισεκ. δολαρίων.

«Αυτό ενισχύει την πεποίθηση πως είμαστε ενωμένοι κι ότι η πορεία προς τη νίκη επί του κράτους τρομοκράτη είναι ασταμάτητη», σύμφωνα με τον κ. Ζελένσκι, που προηγουμένως χθες επικοινώνησε με ευρωπαίους ηγέτες για να τους ευχαριστήσει προσωπικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Ελλάδα και Αλβανία απολαμβάνουν εξαιρετικές σχέσεις

Σεισμός στην Ανδραβίδα

Καιρός: βροχές και χιόνια την Τρίτη