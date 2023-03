Πολιτική

Δένδιας - Τσαβούσογλου: Η συνάντηση και η ψήφος στην Ελλάδα για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το παρασκήνιο της συνάντησης και οι ανακοινώσεις ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές.



Για περίπου 20 μέρες και με απόλυτη μυστικότητα ήταν σε εξέλιξη οι συζητήσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας που οδήγησαν στις ανακοινώσεις των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τη Δευτέρα 20/03, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.

Μετά από διμερή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία και την Συρία στις Βρυξέλλες, οι δύο υπουργοί ανακοίνωσαν ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην εκστρατεία της για τη θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών '25-'26. Η Ελλάδα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη γενική γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

Όπως υπογράμμιζαν διπλωματικές πηγές, είναι σημαντικό ότι η Τουρκία δήλωσε ότι θα στηρίξει την ελληνική υποψηφιότητα, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι αυτή έχει ως πυξίδα της το Διάλογο, τη Διπλωματία και τη Δημοκρατία (3Δ) και έχει ως προτεραιότητα την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και το σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, ακόμη, ότι αν τυχόν προέκυπτε κάποιο πρόβλημα με την υποψηφιότητα της Ελλάδας αυτό θα ήταν από την Τουρκία ή Τουρκογενή κράτη ή από τη Ρωσία. Με τη συμφωνία της Δευτέρας 20/03 αποκλείεται ο ένας παράγοντας.

«Έχω απόλυτη συνείδηση των δυσκολιών των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όμως όπως και να το δει κανείς, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η ???? θα στηρίξει & θα ψηφίσει την υποψηφιότητα της ???? για τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Σ. Ασφαλείας ΟΗΕ & η Ελλάδα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη Γ. Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (δήλωση μετά τη συνάντηση με τον ομόλογό μου @MevlutCavusoglu). pic.twitter.com/wn5qX300P9

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 20, 2023

