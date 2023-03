Life

“The 2Night Show” - Τσιλιμπίου: Η συμμετοχή της σε τουρκική σειρά και τα σχόλια που δέχτηκε (βίντεο)

Η ταλαντούχα ηθοποιός μιλά για τα πρώτα της «παιδικά» βήματα στην τηλεόραση μέχρι και τις συνεργασίες της με καταξιωμένους συναδέλφους. Ποια γνώμη έχει διαμορφώσει για τους Τούρκους, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Κιοσέμ, η Σουλτάνα»;

Στην παρέα του «The 2Night Show», βρέθηκε και η Αναστασία Τσιλιμπίου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, με το «αγγελικό πρόσωπο», μοιράζεται στιγμές από την καλλιτεχνική της πορεία, από τα πρώτα της «παιδικά» βήματα στην τηλεόραση μέχρι και τις συνεργασίες της με καταξιωμένους συναδέλφους. Ποια γνώμη έχει διαμορφώσει για τους Τούρκους, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Κιοσέμ, η Σουλτάνα»; Γιατί στεναχωρήθηκε μετά την εμφάνισή της ως παίκτρια στο «Ρουκ Ζουκ»;

Επίσης, μιλάει για τον ρόλο της στη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει» και για τη δύσκολη σκηνή του βιασμού. Τέλος, αναφέρεται στον «μέντορά» της Θοδωρή Αθερίδη και τη συμμετοχή της στην απολαυστική παράσταση «Μαθήματα Κωμωδίας».

«Ο καθένας πια βγάζει το μακρύ του και το κοντό του. Δε νομίζω ότι χρειάζεται να δικαιολογηθώ για κάτι. Η υποκριτική δεν έχει εθνικότητες και σύνορα. Προφανώς, και ακούστηκαν διάφορα. Όσοι άνθρωποι ήρθαν κοντά μου και μου είπαν ''οι Τούρκοι βάρβαροι άνθρωποι'' κι αυτά, αν δεν έχεις κάτσει στο σπίτι τους να φας μαζί τους και να τους ζήσεις, όπως τους έζησα εγώ κι οποιοσδήποτε άλλος Έλληνας έχει πάει, δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί υπάρχουν τόσοι άνθρωποι εκεί έξω και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, όπου προφανώς υπάρχουν κακοί και καλοί άνθρωποι. Στην Τουρκία έζησα σε πολύ όμορφο περιβάλλον και με όμορφο κόσμο. Δεν έζησα καθόλου ρατσισμό. Είναι πολύ άσχημο να υπάρχει ακόμα αυτός ο διαχωρισμός» είπε η νεαρή ηθοποιός και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Είναι έντονη η εμπειρία φέτος στη σειρά “Αυτή η νύχτα μένει”. Όταν πήραμε τους ρόλους ήξερα απλά ότι κάνω τη Μυρτώ, τη λουλουδού που παλεύει για τη ζωή της. Μόλις μου είπαν τι παθαίνει, μου ήρθαν τόσες απορίες και ήθελα να μπω στα παπούτσια του ρόλου. Η Μυρτώ δεν ήθελε να πει στον πατέρα της για τον βιασμό της για να μην τον πληγώσει. Όταν μπήκα στη διαδικασία να κάνω έρευνα, κατάλαβα πόσο άγνοια είχα. Η Μυρτώ είχε ανθρώπους δίπλα της να τη φροντίζουν αλλά σκεφτόμουν κάθε φορά που έκανα αυτές τις σκηνές πόσα κορίτσια και αγόρια που δεν έχουν αυτή την αγκαλιά να τους βοηθήσουν».

