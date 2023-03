Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Τι δήλωσαν στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" οι δυο σταθμάρχες στην Λάρισα. Τα μοιραία λάθη και ο τοπικός πίνακας χειρισμού τηλεδιοίκησης.

Δυο σταθμάρχες Λάρισας μίλησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 για τα λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία ενώ εδειξαν πώς λειτουργεί και ο τοπικός πίνακας χειρισμού τηλεδιοίκησης.

Όπως είπαν η Αγαθή Γκούμα και ο Δημοσθένης Πίτσας, υπάρχει τοπικός πίνακας χειρισμού τηλεδιοίκησης ο οποίος ελέγχει 8,5 χιλιόμετρα την κίνηση των αμαξοστοιχιών.

Από την πλευρά του ο κ. Πίτσας σημείωσε χαρακτηριστικά πώς «όπως και να το βαφτίσουμε είτε τοπικός χειρισμός ή τοπικός σταθμός τηλεδιοίκησης η ουσία είναι ότι βλέπουμε τα τρένα για 8,5 χιλιόμετρα».

Σύμφωνα με τον κ Πίτσα το τρένο το μοιραίο βράδυ από το σημείο όπου βρισκόταν, πριν την αναχώρηση για Θεσσαλονίκη θα συνέχιζε στην γραμμή ανόδου. «Το κλειδί ήταν στην θέση παρακαμπτήριο και το τρένο μπήκε στην γραμμή καθόδου», τόνισε.

«Ο σταθμάρχης βλέπει τμηματικά, ανά δυο λαμπάκια την διαδρομή του τρένου», είπε και πρόσθεσε ότι «από την έξοδο του κλειδιού βλέπει περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Ο σταθμάρχης αν είχε δει τον πίνακα θα έπρεπε να ειδοποιήσει το τρένο για να σταματήσει».



«Είχε 1,5 λεπτό ο σταθμάρχης για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα», υπογράμμισε ο κ. Πίτσας, ενώ τόνισε ότι «ο σταθμάρχης θα μπορούσε να είχε επιλέξει την αυτόματη χάραξη και θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα».



Από την’ πλευρά της η κ. Γκούμα υπογράμμισε ότι «αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δηλαδή η σύμβαση 717, θα είχε αποφευχθεί το δυστύχημα παρά το λάθος του σταθμάρχη».

