Εμπρηστική επίθεση στην Γλυφάδα

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα.

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη λίγο μετά τις 05:00, προκαλώντας υλικές ζημιές στα δύο αυτοκίνητα.

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπρηστικών Μηχανισμών εντόπισε στο σημείο δύο πλαστικά μπουκάλια.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό.

