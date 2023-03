Ενδοοικογενειακή βία: Την κακοποίησε, καταδικάστηκε και έφυγαν από τα δικαστήριο χέρι - χέρι

Παράξενα

Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική ενδοοικογενειακή βλάβη, ωστόσο μετά τη δίκη, κατηγορούμενος και μηνύτρια έφυγαν μαζί χέρι – χέρι από τα δικαστήρια.

Σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή καταδίκασε ομόφωνα χθες το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου έναν 65χρονο από την Λάρισα, που κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Μετά τη δίκη, ο κατηγορούμενος που άσκησε έφεση και η μηνύτρια 52 χρόνων, σύντροφός του έφυγαν μαζί από τα Δικαστήρια…

Ο άνδρας είναι χήρος και η γυναίκα διαζευγμένη, έχουν παιδιά από τους προηγούμενους γάμους τους και το 2015 έκαναν σχέση, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς η γυναίκα είναι εξαρτημένη από το αλκοόλ και ο άνδρας από τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο στις 12 Μαΐου 2019, η γυναίκα κατηγόρησε τον άνδρα ότι της έσπασε τη μύτη με γροθιά και της προκάλεσε κακώσεις σε όλο το σώμα, κάτι που βεβαιώθηκε από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας και του ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι με το που επέστρεψε από το Νοσοκομείο στο σπίτι και ήταν υπό την επίδραση φαρμάκων και ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ, ο κατηγορούμενος της κατέβασε το παντελόνι και ικανοποιήθηκε σεξουαλικά πάνω της, χωρίς η ίδια να μπορεί να αντιδράσει.

Για τη δεύτερη πράξη του, είχε ασκηθεί δίωξη για κατάχρηση σε ασέλγεια ενηλίκου, κατηγορία για την οποία αθωώθηκε ομόφωνα από το ΜΟΔ Βόλου και με την πρόταση της εισαγγελέως έδρας.

Επίσης, το Δικαστήριο μετά από πρόταση του συνηγόρου υπεράσπισης Κωνσταντίνου Γούση, μετέτρεψε την κατηγορία από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορία για την οποία κρίθηκε ομόφωνα ένοχος.

Επίσης το Δικαστήριο δέχτηκε, κατά πλειοψηφία με τις ψήφους των ενόρκων (μειοψήφισαν εισαγγελέας και δικαστές) το ελαφρυντικό τις ειλικρινούς μεταμέλειας.

Τελικά, ο 65χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο 65χρονος με την 52χρονη έφυγαν πιασμένοι χέρι – χέρι, μαζί για να επιστρέψουν στο σπίτι τους στη Λάρισα, καθώς είναι ακόμη ζευγάρι και μένουν μαζί.

