Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος βρίζει χυδαία έξω από εκκλησία (βίντεο)

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για το περιστατικό. Τι είπε στο "Πρωινό" ο νεωκόρος της εκκλησίας.



Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με αφορμή ένα βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου και απεικονίζει έναν ρασοφόρο να βρίζει έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς, στην Καμάρα.

Όπως σημειώνεται από τη Μητρόπολη, "ο εμφανιζόμενος ρασοφόρος, μας είναι παντελώς άγνωστος και (…) πιθανόν δε, να μην είναι καν, κανονικός κληρικός ή μοναχός".

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Κατόπιν ευρείας κυκλοφορίας που έτυχε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εν συνεχεία δε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα βίντεο μικρής διάρκειας, στο οποίο εμφανίζεται ρασοφόρος να συμπεριφέρεται απρεπώς έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας της Δεξιάς στην «Καμάρα», επιθυμούμε να καταστήσουμε γνωστό, ότι ο εμφανιζόμενος ρασοφόρος, μας είναι παντελώς άγνωστος και δεν έχει καμία σχέση με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, πιθανόν δε, να μην είναι καν, κανονικός κληρικός ή μοναχός.

Κατόπιν επικοινωνίας με τους υπευθύνους του Ι.Ν. Παναγίας της Δεξιάς, ενημερωθήκαμε, ότι έχει εμφανισθεί προσφάτως στην περιοχή, δημιουργώντας δυστυχώς και άλλα ζητήματα με την γένει παρουσία του.

Σε κάθε περίπτωση εκφράζουμε την λύπη μας και θλιβόμαστε για τον σκανδαλισμό που ενδεχομένως προκλήθηκε από την συγκεκριμένη ανάρμοστη και απάδουσα σε οποιονδήποτε φέρει ιερατικό σχήμα, συμπεριφορά.



Θα είχε όμως και κάποιο ενδιαφέρον να γνωρίζαμε τι προηγήθηκε της λήψης του συγκεκριμένου στιγμιοτύπου…

Τέλος, ας μας επιτραπεί να διατυπώσουμε την άποψη, ότι -σύμφωνα και με το πνεύμα της περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που διερχόμαστε- η αντιμετώπιση των διαφόρων «προκλητικών» ζητημάτων καλό είναι να γίνεται, όχι με διάθεση θεατρινισμού, εξουθένωσης και αργολογίας, αλλά με πνεύμα «σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης…".

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" μίλησε για το περιστατικό ο νεωκόρος του Ιερού Ναού Παναγίας Δεξιάς, ο οποίος τόνισε μεταξύ αλλων ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν έχει καμια σχέση με την εκκλησία.

