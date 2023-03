Οικονομία

Σταϊκούρας: Ρεκόρ πενταετίας στις εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων το 2022

Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο.

«Το 83,3% της κοινωνίας μπόρεσε και πλήρωσε εμπροθέσμως όλους τους φόρους. Ειδικά στα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό ανήλθε το 2022 στο 75% από το 68% που ήταν το 2018. Συνεπώς, για το 2022 είχαμε την υψηλότερη φορολογική συμμόρφωση, σημειώνοντας ρεκόρ πενταετίας», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη ακρόαση φορέων του σχεδίου νόμου «Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο υπουργός Οικονομικών, επισήμανε ότι «δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει πλαίσιο ρυθμίσεων 120 ή 75 δόσεων» που θεσπίζεται με αυτό το σχέδιο νόμου. Τόνισε πως «όλοι αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες της εποχής και η Πολιτεία να είναι αρωγός και δίπλα στην κοινωνία. Για αυτό και δημιουργούμε αυτό το πλαίσιο με κανόνες και συγκεκριμένες ρυθμίσεις».

Ο κ. Σταϊκούρας, σε όσους από κόμματα και φορείς ζητούν μια γενικευμένη ρύθμιση για ένταξη όλων των χρεών στο πλαίσιο των 120 ή των 75 δόσεων είπε ότι «το 2022 οι εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων ήταν σε επίπεδο ρεκόρ την τελευταία πενταετία. Το 83,3% της κοινωνίας πλήρωσε εμπροθέσμως όλους τους φόρους. Ειδικά, στα φυσικά πρόσωπα, το ποσοστό αυτό από το 68% το 2018 ανήλθε στο 75% το 2022. Συνεπώς είχαμε την υψηλότερη φορολογική συμμόρφωση το 2022, που σημαίνει ότι οι πολίτες μπόρεσαν να πληρώσουν τους φόρους εξ αιτίας των μειώσεων φόρων. Τώρα, ταυτόχρονα εισάγουμε και ένα ευνοϊκό πλαίσιο με 120 ή 75 δόσεις για να βοηθήσουμε κατηγορίες συμπατριωτών μας».

